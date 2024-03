Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В состав молодёжной делегации вошли студенты из Малайзии, Китая, Латинской Америки, Португалии, Испании, Болгарии, Франции и других стран. Ребята посетили Политехнический университет, чтобы побольше узнать о вузе.

Гостей поприветствовал проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, который отметил, что фестиваль стал невероятным событием для всей молодёжи и оставил много впечатлений. Также он рассказал об основных направлениях деятельности Политеха.

Активисты Центра волонтёрских проектов «Гармония» СПбПУ подготовили гостям интересную программу. Сначала провели экскурсию по кампусу, потом в Главном здании ребята посмотрели галерею выдающихся учёных-политехников, побывали в зале заседаний Учёного совета, сфотографировались на Белой лестнице и насладились красотой Белого зала. В Музее истории Политеха участники узнали об основных этапах становления вуза.

Мне дали возможность показать иностранным участникам Всемирного фестиваля молодёжи наш любимый Политех, и это незабываемо! Я рассказал о передовых технологиях и главных научных открытиях нашего вуза. Среди гостей были студенты инженерных направлений, но и гуманитарии тоже интересовались. Я горжусь быть политехником , — поделился студент Политеха Тегу Иманулла, волонтёр Добро.Центра «Гармония».

На мастер-классе ребята создавали дизайнерские футболки: с помощью акриловых красок по ткани они рисовали символ ВФМ — Чебурашку. Делегаты могли забрать футболку себе на память, а могли пожертвовать её в качестве подарка в «корзину добра» в рамках Всероссийской акции «МыВместе».

Мы гордимся нашей страной, любимым городом и родным университетом, С большим удовольствием встретили активную молодёжь с разных уголков нашей планеты в Политехе. Мы обменялись контактами, обсудили планы и будущие встречи. Было приятно ещё раз стать частью Всемирного фестиваля молодёжи в рамках уже региональной повестки. Ребята пообещали вернуться в Политех и Санкт-Петербург ,— рассказала директор Добро.Центра «Гармония» СПбПУ Татьяна Нам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI