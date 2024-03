Научные династии ГУУ: Горные инженеры Линники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления на протяжении своей вековой истории стал настоящим домом для огромного количества учёных и преподавателей. Здесь рождаются семьи и продолжаются в династиях учёных.

Сегодня расскажем о семье Линников. В ГУУ работают отец Юрий Николаевич и сын Владимир Юрьевич. Интересно, что оба они получили высшее образование не здесь, но выбрали наш вуз для работы.

Доктор технических наук, профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ Юрий Николаевич Линник окончил Новочеркасский политехнический институт в 1974 году по специальности горный инженер-механик. Свыше 20 лет он отдал работе в Институте горного дела им. А.А. Скочинского что в Люберцах. От младшего научного сотрудника дослужился до заведующего отделением подземной разработки угольных месторождений. Позже стал директором Института горного машиностроения.

С 2006 года работает на кафедре экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ. Преподаёт технологические основы ТЭК, международный топливно-энергетический бизнес, основы международной торговли углеводородными ресурсами и другие дисциплины. С 2012 по 2016 год по совместительству занимал должность начальника Центра организации научных исследований ГУУ.

За годы работы выпустил почти 150 публикаций в научных российских и зарубежных журналах, учебных пособий и монографий, в том числе внушительный труд «Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление».

Профессор кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом комплексе ГУУ Владимир Юрьевич Линник пошёл по стопам отца и получил диплом инженера-системотехника в Московском государственном горном университете (ныне Горный институт НИТУ МИСиС). С десяток лет проработал в коммерческих компаниях, внедряя информационные системы управления.

«В определённый момент работа, которой я занимался с 1999 года, стала казаться ремеслом. В нём уже не просматривалось возможностей достичь новых горизонтов, и, одновременно с этим, появилось желание передать опыт следующему поколению. Как раз в этот момент произошёл кризис 2008 года, и компания, в которой я на тот момент работал, начала постепенно терять свои позиции. Тогда отец мне сказал: “Чего там мучиться, приходи в ГУУ, тут и опытом есть с кем поделиться, и стабильно”».

В нашем университете Владимир Юрьевич, помимо преподавания статистических методов обработки информации, основ переработки углеродов и дисциплин по управлению в нефтегазовом комплексе, является начальником отдела научных мероприятий и молодёжной научной деятельности Управления организации научной деятельности ГУУ. В мае текущего года он вместе со своими студентами организует выезд на поисковые работы в Себежский укрепрайон в Псковской области. Это первый подобный проект в ГУУ, в дальнейшем планируется создание волонтёрского клуба историко-патриотического и экологического направлений, основной деятельностью которого будут различные экспедиционные поездки. Кроме того, Владимир Линник активно включился в работу недавно открытой Передовой инженерной школы «РосГеоТех», где он с коллегами разрабатывает программный комплекс для создания цифрового двойника оборудования для добычи углеводородов.

На данный момент опубликовано более 80 статей и научных работ Владимира Линника не только в области ТЭК, но и по вопросам оценки эффективности деятельности высших учебных заведений. Вместе с отцом работал над монографией «Нефтегазовый комплекс: производство, экономика, управление».

Научная династия Линников на этом не прерывается. Внук Юрия Николаевича сейчас изучает технологии виртуальной и дополненной реальности на 1 курсе МИРЭА. На вопрос о продолжении семейной традиции Владимир Юрьевич отвечает так: «Будет ли он преподавателем? Кто ж сейчас загадывать будет, ему только 18 лет, посмотрим».

