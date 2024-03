Минэкономразвития РФ: производители коньячной продукции планируют реинвестировать в отрасль 1,2 млрд рублей в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Продление действия повышенного коэффициента по применению обратного акциза для отечественных производителей коньячной продукции полного цикла в рамках заключенных инвестсоглашений позволит увеличивать ежегодные инвестиции в модернизацию предприятий, и, соответственно, наращивать объемы производства и повышать свою конкурентоспособность. Об этом сообщили в ходе рабочего визита делегации Министерства экономического развития страны в Республику Дагестан на совещании по развитию отрасли виноградарства и виноделия.

«Исторически регион вносит ключевой вклад в развитие отрасли, в республике более четверти всех виноградников страны. И благодаря региональным властям под руководством Сергея Алимовича здесь пилотируются ключевые решения для развития данных отраслей», — отметил министр.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что за последние три года отрасль стала серьезным драйвером экономики Дагестана, который способствует развитию и смежных производств.

«В последующем это еще больше будет влиять на потенциал регионального валового продукта, который с каждым годом возрастает», — отметил Сергей Меликов.

Механизм по реинвестированию средств налогового вычета в отрасль был успешно апробирован в Республике Дагестан с 2020 по 2023 годы.

«За три года производители направили почти 5 млрд рублей на расширение площадей виноградников, более чем 1 тысяча гектаров было заложено, также приобреталось оборудование для переработки. И в том числе это позволило выйти на рекорд по сбору винограда, у нас 60% прирост по итогам последних 5 лет, это очень хороший показатель. Механизм доказал свою эффективность, поэтому Президент РФ Владимир Путин поддержал наши совместные предложения федеральных органов власти и региона по сохранению повышенного налогового вычета для производителей коньячной продукции на текущие 2024–2026 гг.», — подчеркнул министр.

Для этого необходимо заключить с Минэкономразвития России инвестиционное соглашение с обязательствами по реинвестированию средств вычета в развитие собственного производства. На текущий момент инвестсоглашения заключены уже с пятью российскими производителями коньячной продукции. В их числе Кизлярский коньячный завод. Производители в ближайшие три года планируют реинвестировать в развитие 3,83 млрд рублей.

«У Кизляра есть большой потенциал по развитию виноградарства. Сейчас под виноградники задействовано 340 гектаров земли, это 4 тыс. тонн винограда в год, который появится через 5 лет. То есть когда уже «поднятые» виноградники начнут давать сырье для производства коньяка — это будет меньше 10% от потребности завода, которая сейчас составляет порядка 50 тысяч тонн винограда в год. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо наращивать площадь виноградников как минимум в несколько раз и наращивать собственную сырьевую базу. Это залог долгосрочного процветания завода и его устойчивого финансово-экономического положения», — подчеркнул заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

«Реализация подписанного между АО «Кизлярский коньячный завод» и Минэкономразвития России инвестиционного соглашения позволит существенно модернизировать и переоснастить материально-техническую базу коньячного завода, что, в свою очередь, даст возможность не только увеличить объем переработки российского винограда и усилить позиции государственного предприятия на рынке коньяка и бренди в условиях жесткой конкуренции, но и сохранить высочайший уровень производства отечественного коньяка по традиционным технологиям, применяемым с 1885 года», — прокомментировал генеральный директор АО «Кизлярский коньячный завод» Евгений Дружинин.

Поддержка государством отрасли виноградарства и виноделия заключается не только в продлении действия повышенного коэффициента на акциз для производителей коньяка, но и в реализации целого комплекса мер.

В их числе – повышение ставок ввозных таможенных пошлин, повышение ставок акциза для производителей винодельческой продукции в три раза с 1 мая текущего года.

В совещании приняли участие заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов, директор департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Игорь Храновский, директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России Владимир Скворцов, начальник контрольного управления Росалкогольтабакконтроля Ольга Николаевна Лиршафт.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI