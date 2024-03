Марат Хуснуллин: По госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя реализовано 629 проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 марта 2024 года отмечается десятая годовщина воссоединения Крымского полуострова с Россией. В регионе ведётся активная работа по реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». С её помощью с 2015 года реализовано 629 проектов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Реализацию программы курирует Минстрой.

«При поддержке Президента и Председателя Правительства в Крыму и Севастополе реализованы масштабные проекты, направленные на создание комфортных условий для жизни местных жителей. Благодаря эффективной работе на федеральном и региональном уровнях нам удалось снять основные инфраструктурные ограничения и обеспечить рост показателей социально-экономического развития Крымского региона темпами, опережающими среднероссийские. Так, в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя мы реализовали 629 проектов», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в рамках госпрограммы в том числе в Республике Крым и Севастополе ввели в эксплуатацию 49 поликлиник, ФАПов и модульных амбулаторий, 10 школ, 54 детских сада, четыре объекта в составе лагеря Международного детского центра «Артек», 8 спортивных объектов, 89 объектов культуры и культурного наследия, 226 км построенных и реконструированных инженерных сетей.

Как отметил Заместитель Председателя Правительства, в число наиболее значимых объектов вошли Крымский мост, трасса «Таврида», магистральный газопровод Краснодарский край – Крым, объекты собственной генерации электроэнергии, аэровокзальный комплекс международного аэропорта в Симферополе, многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице №1 в Ялте, крымская республиканская клиническая больница им. Н.А.Семашко в Симферополе.

Реализацию госпрограммы и вопросы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя с октября 2022 года координирует Минстрой.

«За годы реализации госпрограммы в Республике Крым и Севастополе проведена масштабная работа: удалось создать условия, обеспечивающие рост социально-экономических показателей Крымского макрорегиона. Бюджетные инвестиции в дорожную, коммунальную и инженерную инфраструктуру позволили создать и привести в нормативное состояние более 870 км автомобильных дорог, увеличить протяжённость железнодорожных путей на 66 км, сетей водоснабжения и водоотведения на 414,88 км, сетей газоснабжения на 1,2 тыс. км, сетей электроснабжения на 1,6 тыс. км», – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Для создания благоприятных условий по инфраструктурному развитию Крымского полуострова и привлечения внебюджетных инвестиций на территории полуострова с 1 января 2015 года обеспечено функционирование особого правового режима осуществления предпринимательской деятельности – свободной экономической зоны в республике и Севастополе. На начало этого года участниками СЭЗ являются 1,5 тыс. компаний и предприятий, 90% из которых относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства. В настоящее время они реализуют 1640 инвестиционных проектов в сфере туризма, курортно-оздоровительной деятельности, спорта, телекоммуникаций, транспорта, судостроения, логистики, пассажирских перевозок и т. д. Уже сегодня участниками СЭЗ на реализацию инвестиционных проектов направлено более 370 млрд рублей частных инвестиций, в том числе в качестве капитальных вложений – 209 млрд рублей, введено в эксплуатацию более 6,1 тыс. объектов инфраструктуры и создано более 101 тыс. рабочих мест.

