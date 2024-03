Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Правительство проводит системную работу по обновлению коммунальной инфраструктуры в регионах. В том числе этому помогает программа «Стимул», которая реализуется в составе национального проекта «Жильё и городская среда». С начала её реализации в России введено около 170 объектов жилищно-коммунального хозяйства, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«От состояния инженерных сетей напрямую зависит качество предоставления коммунальных услуг гражданам и, соответственно, их уровень жизни. В связи с этим особое внимание уделяем вопросам развития ЖКХ. Так, по программе “Стимул” обеспечиваем жителей новых микрорайонов всей необходимой инфраструктурой, включая объекты ЖКХ. Всего с 2018 года в 76 субъектах страны по программе стимулирования развития жилищного строительства введено 169 объектов жилищно-коммунального хозяйства – это 1,6 тыс. км сетей. Кроме того, реализовано 160 мероприятий по технологическому присоединению. Благодаря этому в регионах России введено порядка 10 млн кв. м жилья», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что с помощью «Стимула» в этом году планируется ввести в эксплуатацию 60 объектов жилищно-коммунального хозяйства общей протяжённостью более 700 км. Также планируется реализовать 22 мероприятия по технологическому присоединению. В настоящее время ведутся работы на 42 объектах.

«По всей стране запускается большое количество проектов жилищного строительства, создаются целые районы. Параллельно с возведением жилья создаётся необходимая социальная, инженерная и дорожная инфраструктура. По программе “Стимул” в данный момент в процессе реализации и реконструкции 189 объектов капитального строительства, также проводятся 22 мероприятия по технологическому присоединению», – сообщил заместитель Министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Напомним, 17 марта 2024 года отмечался День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI