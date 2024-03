Source: MIL-OSI Russian Language News

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечается 18 марта. В 2024 г. наша страна встречает десятую годовщину этого события.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 г. Президент Владимир Путин встретился с крымской делегацией в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, где был подписан соответствующий договор. Этому предшествовал проведённый 16 марта 2014 г. референдум, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Традиционно в этот день проходят торжественные и праздничные мероприятия с народными гуляниями и фейерверками. В Крыму 18 марта объявлен нерабочим праздничным днём.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет открыт к взаимодействию с вузами новых субъектов Российской Федерации.

В 2016 г. СПбГАСУ заключил договор о сотрудничестве с Крымским федеральным университетом им. В. И. Вернадского. Документ предусматривает проведение научно-исследовательских фундаментальных и прикладных работ в рамках совместных проектов на базе научных центров, институтов, лабораторий; реализацию совместных образовательных программ профессионального образования и многое другое. С 2021 г. действует соглашение о сотрудничестве нашего вуза с Севастопольским государственным университетом. Взаимодействие развивается в сфере научно-исследовательской деятельности, подготовки высококвалифицированных кадров в сфере науки, технологий и инноваций, проведения научно-исследовательской работы.

