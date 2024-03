Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялось торжественное вручение удостоверений о повышении квалификации по программе противодействия коррупции «Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». Участниками программы стали руководители государственных законодательных и исполнительных органов власти, судебных и правоохранительных органов, образовательных учреждений.

Проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов, как инициатор обучения, рассказал: Обучение осуществлялось в соответствии с национальным планом противодействия коррупции, выполнения требований Министерства науки и высшего образования РФ. Оно направленно на подготовку высококвалифицированных кадров в области управления и борьбы с коррупцией .

Организацию поручили Высшей школе юриспруденции и судебно-технической экспертизы в рамках ежегодного Политехнического юридического форума.

Удостоверения вручил проректор по дополнительному и довузовскому образованию Политеха Дмитрий Тихонов. «Политех всегда оперативно реагирует на требования времени, особенно в области дополнительного образования и повышения квалификации, — сообщил Дмитрий Тихонов. — Мы поддерживаем новые форматы обучения и, несомненно, нашей первостепенной задачей является формирование новых профессиональных компетенций, направленных на обеспечение национальной безопасности нашего государства».

В своей деятельности нам приходится принимать решения с учётом норм действующего законодательства и социальной справедливости, которые формируются актуальными знаниями и профессиональным опытом. Новые подходы и новые профессиональные компетенции сегодня необходимы для противодействия и профилактики коррупции , — отметил старший советник юстиции, прокурор уголовно-судебного управления прокуратуры Ленинградской области Владимир Михайлов, который прошёл обучение по программе.

Подводя итоги, руководитель программы и директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы СПбПУ Дмитрий Мохоров подчеркнул: Сегодня перед нами стоят задачи по защите национальной идентичности государства, обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Так что программы, которые представляют актуальные знания в противодействии с коррупцией имеют важное значение для специалистов во всех отраслях управления и обеспечения безопасности .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI