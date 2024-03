В Вышке впервые прошел фестиваль Russian Culture Day

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В начале марта в кампусе Вышки на Покровском бульваре состоялся фестиваль Russian Culture Day, организованный Дирекцией по интернационализации НИУ ВШЭ. Иностранные студенты приняли участие в викторинах, лекциях и мастер-классах, а также смогли попробовать традиционное русское угощение — блинчики с вареньем. На сегодняшний день в Вышке обучается свыше 5200 иностранных студентов. Интеграционные мероприятия традиционно проводятся Дирекцией по интернационализации НИУ ВШЭ, однако этот фестиваль был организован впервые, чтобы познакомить учащихся из разных стран с многогранной культурой России. Каждый участник мог выбрать для себя что-то интересное: попробовать свои силы в квизах, посвященных русской литературе, истории, искусству и географии, смастерить лыковую куклу, расписать деревянную ложку или научиться играть на русских народных музыкальных инструментах. Также студентов ждали увлекательные языковые игры от Russian Speaking Club и кинолекторий об истории и развитии российского кинематографа.

Иностранные учащиеся поделились впечатлениями от насыщенной программы. Ая Хайдар изучает русский как иностранный в Центре подготовки иностранных слушателей НИУ ВШЭ и имеет русско-сирийские корни. Фестиваль стал для нее возможностью поближе познакомиться с русской культурой и ощутить себя ее частью: «Я наполовину русская и чувствую, что была отделена от своей культуры, потому что я не жила в России. Теперь же я не хочу упускать возможность узнать русскую культуру ближе. Здесь все дружелюбны и гостеприимны, я чувствую себя желанным гостем, что очень важно». Сюй Муюэ приехала в Россию из Китая и сейчас учится на 2-м курсе магистратуры факультета права Вышки. Она отметила, что участие в фестивале помогло ей расширить знания о русской культуре: «Я поучаствовала в разных активностях сегодня, и это помогло мне узнать больше о русской живописи, языке и истории. А еще мне очень понравилось традиционное русское блюдо — блины!» Самые приятные впечатления от праздника остались и у Ким Кён Гука из Южной Кореи. Он учился в кампусе НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, где познакомился с русскими людьми, с языком и культурой. На фестивале студент отлично справился с заданиями по русской классической литературе. Сейчас он живет в Москве и планирует поступать в НИУ ВШЭ на магистерскую программу по направлению «Прикладная математика и информатика». Студентам программы «Городское планирование» из Индонезии больше всего понравилась VR-сессия «Полет над Россией», а особенно — завораживающий вид на озеро Байкал. «Побывать там хоть раз — мечта каждого», — считает один из них.

Мероприятие оказалось знаковым не только для иностранных, но и для российских студентов. Александра Федотова, студентка 3-го курса факультета экономических наук НИУ ВШЭ, отметила, что часто посещает студенческие фестивали, но этот точно запомнится особо. «Мне очень понравилась сложившаяся атмосфера. Интересно было попробовать себя в игре на национальных русских инструментах. Такие мероприятия сближают разные культуры и помогают иностранным студентам лучше понять, чем живет Россия», — поделилась Александра.

