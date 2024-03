Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по реализации высокотехнологичных направлений по развитию водородной энергетики и систем накопления энергии. В нём приняли участие представители Минэнерго, Минпромторга, Минфина, Минстроя, Минприроды, Минтранса, ряда других профильных ведомств, а также представители компаний – разработчиков и потребителей водородных технологий и технологий накопления энергии.

Вице-премьеру доложили о результатах реализации в 2023 году «дорожных карт» по развитию отечественных технологий производства, хранения и транспортировки водорода, а также по созданию производств литиево-ионных аккумуляторов и других современных систем накопления энергии в различных регионах страны. Также участники рассмотрели планы развития проектов в этих отраслях на 2024 год.

Было отмечено, что активно идёт создание отечественного электролизёра, ведётся работа по укреплению кадрового потенциала отрасли и корректировке законодательства, включая создание налоговых стимулов для инвесторов в российскую водородную энергетику и системы накопления энергии.

Вице-премьер поручил подготовить предложения по дальнейшей доработке «дорожных карт» по развитию водородной энергетики и систем накопления энергии.

