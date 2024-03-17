Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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Решения, принятые наFecha de lanzamiento del 15 de marzo de 2024:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и стать 8 Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодатель ные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Federación Rusa»

Законопроект подготовлен для реализации положений основных направлений налоговой политики.

Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Росс ийской Федерации и статью 8 Федерального закона “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и не которые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации „» и внести его в Государственную Дум у в установленном порядке.

2. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года №418 (в части внесения изменений в Положение о Mинистерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации)

Проект постановления направлен на совершенствование механизма организации картографической деятельности, использования геоинформационны х технологий, геоинформационных систем и геоинформационных средств.

Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

3. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигновани й на осуществление закупки автомобилей в целях оказания безвозмездной технической помощи Донецкой Народной Республике

Проект распоряжения направлен на решение транспортных задач в рамках гуманитарных миссий.

Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

4. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайско й Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции»

Законопроект направлен на осуществление двустороннего российско-китайского сотрудничества в области создания и спользования Международной научно й лунной станции и подготовки научных сотрудников и специалистов для реализации научно-исследовательских работ.

Решение Правительства:Одобрить проект федерального закона «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

5. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 11 de noviembre de 2015 года №1219 (в части внесения изменеяни en el territorio de los ministerios de recursos y ecología de la Federación Rusa)

Проектом постановления Минприроды России наделяется полномочием по установлению правил использования лесов для осуществления изыскател ьской деятельности.

Решение Правительства: Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

6. О внесении изменений в распределение единой субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на достижение показателей госу Programas de turismo de la Federación Rusa «Развитие TURIZMA» en 2024

Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

7. О выделении Минсельхозу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнова ний в целях проведения государственных закупочных интервенций для стабилизации цен on рынке сельскохозяйственной продукции, сы рья и продовольствия и поддержания уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей

Распоряжение направлено на увеличение объёма запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции.

Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

8. О выделении Минтруду России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в в целях софинансирования расходны х обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов по созданию системы долговрен менного ухода за гражданами пожилого возраста y no válidos, no obligatorios, obligatorios, obligatorios y obligatorios ов федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»

Проектом распоряжения предусматривается распределение субсидий 88 субъектам Российской Федерации.

Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

9. О предоставлении в 2024 году из федерального бюджета бюджету Херсонской области дотации на поддержку мер по обеспечени ю сбалансированности бюджета Херсонской области

Proyecto de implementación de proyectos de evaluación de la región en las políticas de 2024 a.

Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

10. Об итогах реализации Федеральной адресной инвестиционной programas y robots по снижению объёма незавершённого строительства en 2023 году

Análisis completo de las realizaciones en 2023 de los programas de inversión de la dirección federal en los programas de investigación más importantes дерального бюджета.

Решение Правительства: Принять к сведению доклад Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш.Хуснулли на по данному вопросу.

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