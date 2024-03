Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 марта 2024 года отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Уважаемые друзья!

В день вашего профессионального праздника хотел бы поздравить работников жилищно-коммунального хозяйства. Поблагодарить за большой и напряжённый труд, ответственность, преданность избранному пути.

Жилищно-коммунальный комплекс занимает особое место в отечественной экономике. От эффективности его работы зависят комфортные условия жизни миллионов наших граждан, функционирование учреждений и предприятий, социальной инфраструктуры.

С каждым годом в России растёт объём строительства, появляются новые производства, жилые кварталы. Сотни тысяч специалистов заботятся о благоустройстве городских территорий, обеспечивают техническое обслуживание инженерных сетей и коммуникаций в многоквартирных домах, осуществляют ремонтно-восстановительные работы объектов теплоснабжения и водоснабжения. Важно, что вы внедряете высокие технологии, что помогает оптимизировать управление городским хозяйством, автоматизировать многие процессы, снижать аварийность.

По поручению Президента Российской Федерации Правительство России разработало меры поддержки отрасли. Утверждена стратегия, в рамках которой реализуется программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе за счёт механизма «Инфраструктурное меню». Это значительно ускоряет обновление системы ЖКХ, а значит – повышает благополучие российских семей.

Желаю работникам и ветеранам жилищно-коммунального хозяйства успехов, доброго здоровья и благополучия.

М.Мишустин

