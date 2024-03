16.03.2024 Wicepremier Kosiniak – Kamysz: jako Polska jesteśmy nie tylko członkiem najsilniejszej organizacji obronnej, ale jesteśmy gospodarzem NATO

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

16 marca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie z udziałem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i kierownictwa resortu obrony narodowej odbyła się Gala z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO.

Gala rozpoczęła się od uroczystego odegrania hymnu NATO i hymnu Polski oraz prezentacją 32 flag państw wchodzących w skład sojuszu. W trakcie Gali wicepremier wręczył pamiątkowe statuetki osobom, które przyczyniły się do członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wyróżnienia a otrzymali: Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek, Andrzej Karkoszka, Janusz Onyszkiewicz, Waldemar Pawlak, Dariusz Rosati, Andrzej Towpik, gen. bryg. Grzegorz Wiśniewski, Jerzy Koźmiński.

Mówiąc o roli NATO w dzisiejszym świecie, w którym zwiększa się zagrożenie dla bezpieczeństwa wicepremier zaznaczył, że jako Polska jesteśmy nie tylko członkiem najsilniejszej organizacji obronnej, ale jesteśmy gospodarzem NATO.

Od 25 lat Polska dumnie niesie flagę NATO i spełnia swoje obowiązki sojusznicze – zaznaczył szef MON. Mówiąc o wyzwaniach wicepremier zaznaczył, że w obliczu zagrożenia niezwykle ważna jest solidarność i jedność.

W obliczu zagrożenia nie ma innego wyboru niż siła, która jest potrzebna dla wolności. Wolność dziś potrzebuje siły, siły naszej armii, siły naszego sojuszu, siły nas wszystkich. Nie ma wolności i bezpieczeństwa Polski bez zaangażowania każdego z nas. (…) Zbroimy się, wzmacniamy, wydajemy ponad 4% PKB na obronność, przeprowadzamy transformację a nie tylko modernizację polskiej armii. Robimy to nie po to, żeby wywoływać konflikty, ale robimy to po to, żeby wojny nie było, żeby pokój zwyciężył. (…) Po to się modernizujemy i zbroimy, żeby nigdy i nikomu nie przyszło do głowy nas zaatakować. Te słowa nie są po to, żeby straszyć, ale żeby odstraszyć tych, którzy nam źle życzą. Potrzebujemy siły, żeby przenieść wolność kolejnym pokoleniom. Wolność potrzebuje tej siły i naszego zjednoczenia

– podkreślił wicepremier Kosiniak – Kamysz.

Na zakończenie przemówienia wicepremier podziękował za pracę i wysiłek tym, dzięki którym Polska wstąpiła do NATO, sojusznikom z krajów NATO za współpracę oraz jedność. Słowa podziękowania skierował także do żołnierzy Wojska Polskiego.

Wszystkich naszych sojuszników z NATO serdecznie pozdrawiam i dziękuję za lojalność, za ofiarną i pomoc jakiej doświadczamy. Przyszło nam żyć pewnie w najtrudniejszych czasach w ciągu tych 25 lat. Bardzo dziękuję wszystkim – politykom i dyplomatom, dzięki którym jesteśmy w NATO, ale najbardziej dziękuję żołnierzom Wojska Polskiego. Jesteście naszymi bohaterami, jesteście tymi, którzy stanowią siłę NATO

– zaznaczył szef MON.

W trakcie koncertu towarzyszącego Gali wystąpiła orkiestra symfoniczna, soliści, chór oraz balet Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego (RZAWP) prezentując widzom tradycję i historię oręża polskiego do momentu, który zaowocował 12 marca 1999 r. przyjęciem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO w garnizonach na terenie całego kraju odbywać się będą koncerty okolicznościowe w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z udziałem przedstawicieli armii sojuszniczych stacjonujących w Polsce.

