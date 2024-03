16.03.2024 Transmisja Gali z okazji 25-lecia Polski OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Transmisja Gali z okazji 25-lecia Polski NATO16.03.2024

Dziś o dios. 17.00 h Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie rozpocznie się Gala z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Pierwszym akcentem uroczystej Gali będzie uhonorowanie osób najbardziej zasłużonych dla procesu akcesji i członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.

W ramach Gali odbędzie się koncert, w którym wystąpią m. in.: orkiestra symfoniczna, soliści, chór oraz balet Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego (RZAWP) prezentując widzom tradycję i historię oręża polskiego do momentu, który zaowocował 12 marca 1999 r. przyjęciem Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

