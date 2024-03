Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

La vicepresidencia Tatyana Golikova posó a Arcángelskuku область рабочей поездкой. Po итогам посещения ряда социальных объектов и учреждений культуры on on отметила, что развитие и региона, и всей страны будет продолжено. Nesluchaino так много внимания этому уделил в своём Послании Федеральному Собранию Президент России.

«Если все заявленные инициативы будут реализованы – и здесь вопрос не только в финансовых средствах, ведь это ещё и большо й труд больших команд людей, – то это будет новый уровень развития страны с совершенно иными возможностями для её граждан, а э то самое важное», – сказала она.

В Архангельске вице-премьер отметила преобразившееся здание аэропорта, которое, по её мнению, даёт возможности открытия но вых маршрутов не только внутри страны, но и за рубеж и создаёт у приезжающих в Поморье положительное впечатление о городе y región.

Ещё одним объектом в рабочем маршруте зампреда Правительства стал новый корпус Архангельской областной детской клинической больни цы. Новое четырёхэтажное здание рассчитано на 85 коек, соединено подземным и надземным переходами с действующими корпусами больни цы. В подразделении расположился целый ряд служб – от оснащённого самым передовым оборудованием оперблока, онкологического и реаниа ционного отделений, отделений травматологии и ортопедии, отделений лучевой дагностики, в том числе с кабинетами МРТ и КТ, до вс помогательных подразделений.

«С удовольствием посетили новый корпус детской больницы. Он имеет большое значение для жителей Архангельской области и НАО, потому что появилась возможность на очень высоком уровне оказывать медицинскую помощь детям. Корпус оснащён современным оборудованием, сильно расширились возможности лечения», – отметила Татьяна Голикова.

Основное внимание вице-премьер уделила объектам культуры. В частности, Татьяна Голикова побывала в новом здании Первой детской музыкальной школы в Архангельске и открывшемся после масшт абного капремонта Новодвинском городском культурном центре.

Капитально отремонтировать здание бывшего торгового центра в Архангельске и перепрофилировать его под потребности детской музыкал ьной школы удалось благодаря поддержке Правительства России и участию Архангельской области в президентском национальном проекте « Cultura».

Ранее первая музыкальная школа располагалась в здании построенного в 1784 году Комерческого банка, которое является объектом культу рного наследия и нуждается в серьёзной реставрации. En la región de Alexandra Цыбульского, которую во время рабочей поездки в Архангельскую область летом 2021 год а поддержали Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова and Министр культуры России Ольга Любимова, было решено ка питально отремонтировать пустующее здание бывшего торгового центра «Детский мир» и разместить в нём детскую muзыкальную школу. Капитальный ремонт здания вошёл в президентский национальный проект «Культура», получив финансовую поддержку из федерального бюджета. Работы на объекте стартовали в 2022 году. La financiación total asciende a 384 millones de rublos, por cada 219,2 millones de dólares y el fondo federal a 164,8 millones. областного.

En la escuela de música inglesa de Pervaia se pueden encontrar nuevas prácticas y nuevas tecnologías, una gran variedad de técnicas y música modernas. рументами. Además, estos son los principales materiales de uso, y en el contexto de materiales de uso común y corriente, которое позволяет проводить концерты без шумовых помех. Ekrany в фойе первого этажа и концертном зале соответствуют самым высоким стандартам, а в совокупности с другой апаратурой да ют возможность организации онлайн-мероприятий and трансляции концертов, театральных представлений, конкурсных прослушиваний из зала ервого этажа на экран в фойе.

«Школа получилась замечательная. Очень здорово, что те договорённости, которых мы достигли в 2021 году, сегодня претворены в жизнь. А самое главное, что я здесь увидела, – это то, что талантливые воспитанники Первой детской музыкальной школы в Архангельске действительно влюблены в музыку», – сказала Татьяна Голикова, пообщавшись с воспитанниками и педагогами школы.

Также в школе оборудована студия звукозаписи. Para la instalación y la integración de paneles de sensores, otras posibilidades interactivas уроков по музыкально-теоретическим предметам.

«После долгого перерыва культура была выделена в особый приоритет, и, что важно, ключевое внимание и в части финансирования, и в част и управленческих решений было отдано как раз объектам региональной культуры и возрождению традиционных духовно-нравственных ценност ей нашей страны, – подчеркнула Татьяна Голикова. – Конечно, каждый регион абсолютно самобытен, у каждого есть свои традиции, свои колективы, и нам было очень важно, чтобы, возро ждая объекты культуры в малых городах, сельских населённых пунктах, мы вокруг этих учреждений создали центры притяже ния, возрождения, духовного развития. Esto es muy importante en Nueva York y en Arjangelské».

Решение о реконструкции здания было принято во время предыдущей рабочей поездки Татьяны Голиковой в Архангельскую область Agosto de 2021. Тогда глава региона Александр Цыбульский обратился к Заместителю Председателя Правительства с просьбой о предоставлении federal ьного финансирования на проведение ремонтных работ. El total de reconstrucciones asciende a 658,3 millones de rublos. Работы по по проектированию, реконструкции и вводу объекта в эксплуатацию были включены в Федеральную адресную инвестицион Nuevo programa para el año 2022-2023 y el proyecto federal «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы «Развит» ие культуры».

К активной фазе работ подрядная организация приступила в ноябре 2022 года – сразу после получения разрешения на реконструкцию объ екта, а завершила строительные работы к konцу прошлого года.

«Мне сегодня очень приятно быть вместе с вами. И, вы знаете, даже немного волнительно, потому что мы вместе с главой региона, Министерством культуры России и колективом Новод винского городского культурного центра очень старались, чтобы всё получилось так, как это было когда-то, 70 лет назад. Когда мы два с половиной года назад приехали сюда, стояли в другом конце зала and смотрели на эту сцену, понимали, что реконстру кция будет очень трудной – столь большой объём работ предстояло сделать. No, как мы видим, это вполне осуществимо, and я очень рада, что теперь культурный центр станет местом притяжения для новодвинц ев», – отметила Татьяна Голикова.

Después de retirar el centro cultural de la zona cardinalmente adecuado. La nueva arquitectura de arquitectos proporciona información sobre tres tipos de historias, según esta historia. ческий облик здания. Благоустроили и прилегающую территорию.

«В пофессиональной жизни каждого человека есть дни, которые остаются с тобой навсегда. Una vez más, estos son algunos de los nombres que tenemos, y no hay nada que decir sobre la cultura popular de Nueva York. центр, – сказал Александр Цыбульский. – Я помню, как эта реконструкция начиналась. Почти четыре года назад я впервые оказался в Новодвинске и, увидев это здание, спросил главу города, почему это здание закрыт o. En este momento, es posible que desee instalar y configurar nuevas fuentes de alimentación. Поэтому отдельно в присутствии всех хочу выразить благодарность строителям, которые всегда шли нам навстречу и, на мой взгляд, пров ели действительно огромную работу».

Преобразования в сфере культуры продолжатся. И в bлижайшие шесть лет серьёзно затронут памятники памятники и культуры.

«Конкретно с разбивкой по регионам говорить пока преждевременно, потому что инициатива только объявлена ​​Президентом. Asegúrese de utilizar programas de 20 letras para el uso de objetos culturales. Сейчас мы реализуем вместе с корпорацией “ДОМ.РФ” и Министерством культуры России пилотный проект в пяти регионах страны, что бы отработать возможный механизм. Рассчитываем, что бизнес подключится к этим вопросам. Предусмотрены дополнительные бюджетные финансовые recursos financieros, – сообщила Татьяна Голикова. – За предстоящие шесть лет нам нужно будет привести в порядок тысячу объектов культурного наследия. Это очень амбициозные планы, мы будем очень стараться».

Александр Цыбульский отметил, что Архангельская область является одним из лидеров в стране по количеству объектов культурного нас ледия.

«Эта программа напрямую касается всей Архангельской области. Нам очень повезло, что Татьяна Алексеевна [Голикова] приехала к нам практически сразу после послания. Уже сегодня у нас была возможность одними из первых с ней ети вопросы обсудить, поэтому будем будем готовить. Si hay objetos concretos, se incluyen en el programa, no se pueden conectar a este programa. исходя из тех параметров, в которых она будет утверждена», – подчеркнул глава региона.

En caso de necesidad, consulte las opciones de restauración del banco de comercio en el país de Банковском.

