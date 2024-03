Соболезнования коллегам, родным и близким Александра Ширвиндта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя Театра сатиры, народного артиста России

Уход из жизни талантливого человека – всегда большое горе. А когда уходят люди такого масштаба, как Александр Анатольевич Ширвиндт, это огромная, невосполнимая потеря для отечественной культуры, родных и близких, для всех нас.

Александр Ширвиндт обладал уникальным актёрским, режиссёрским, литературным и педагогическим даром. Мастер перевоплощения, остроумный, ироничный, многогранный, он восхищал зрителей каждой своей ролью в кино и на знаменитых подмостках. Под его руководством легендарный Театр сатиры стал одним из самых популярных в Москве. Он сумел создать особое творческое пространство, поставил множество замечательных спектаклей, где драматургия органично сочеталась с музыкой, тонкая сатира с философией.

Александра Анатольевича Ширвиндта больше нет с нами, но остались его роли, искренние и пронзительные, которые всегда будут напоминать об этом светлом и неординарном человеке.

Прошу передать глубокие соболезнования, слова сочувствия родным и близким Александра Ширвиндта, всем его многочисленным поклонникам.

