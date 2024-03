Михаил Мишустин в онлайн-формате проголосовал на выборах Президента России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Председатель Правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах Президента России. Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного голосования.

Зарегистрировавшимся в системе электронного голосования не нужно посещать избирательный участок, поэтому глава Правительства заполнил бюллетень с компьютера в рабочем кабинете.

Михаил Мишустин подчеркнул важность выбора, который в эти дни делают граждане страны.

«Речь идёт о будущем России, о возможностях, которые появятся у следующих поколений, у наших детей. Голосуя, каждый из нас берёт на себя ответственность за всю страну», – отметил глава Правительства.

По его словам, важно сделать этот выбор, принять это решение – ради России, ради своих близких, ради будущего.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто уже поставил отметку в электронном или бумажном бюллетене. Он напомнил, что возможность дистанционного голосования в 2024 году есть у жителей почти трети регионов страны.

