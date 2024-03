Количество регионов с высокоэффективными рынками МФЦ выросло на треть

Source: MIL-OSI Russian Language News

Количество российских регионов, где работают высокоэффективные центры госуслуг «Мои документы», увеличилось на треть. Это следует из рейтинга Минэкономразвития, составленного на основе сравнительных данных за 2023 год. В рейтинге участвовали 85 субъектов России.

По итогам 4 квартала прошлого года офисы «Мои документы» 63 регионов вошли в группу высокого уровня эффективности. Центры госуслуг 22 регионов попали в группу среднего уровня. В группу с низким уровнем эффективности МФЦ впервые за всю историю рейтинга не попал ни один регион. Значительное повышение качества работы продемонстрировали центры госуслуг Орловской области и республики Ингушетия: из группы с низким уровнем эффективности в 3 квартале они сразу переместились в группу лучших.

Для сравнения: в начале прошлого года из 85 субъектов РФ в высокую группу эффективности центров госуслуг были включены 47 регионов, в среднюю и низкую – 22 и 5 регионов соответственно.

Рейтинг МФЦ формулируется ежеквартально. Деятельность офисов «Мои документы» оценивается по таким показателям, как, например, доступность и качество государственных, муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, работа секторов пользовательского сопровождения и другим. В зависимости от степени достижения установленных значений показателей центры госуслуг получают соответствующие баллы. По итогам суммарного результата МФЦ субъектов Российской Федерации присваивается высокий, средний или низкий уровень эффективности.

«Рейтинг МФЦ – это не только один из инструментов управления сетью офисов госуслуг, но еще и стимул повышения эффективности их работы. Это доказали успехи коллег по итогам 4 квартала прошлого года. Новые российские регионы не участвовали в рейтинге, так как сеть госуслуг там пока еще развивается. Но мы уже видим высокие результаты ее работы: в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях работают 104 офиса «Мои документы», они предоставляют более 50 самых востребованных услуг, охват населения составляет 72,6%. Поэтому ожидаем участия новых регионов в рейтинге 2024 года», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Первые центры «Мои документы» возникли 16 лет назад, однако официальный старт федерального проекта по развитию сети госуслуг в стране был дан в 2012 году после выхода Указа Президента. 24 января 2024 года Владимир Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития новых субъектов Российской Федерации подчеркнул, что в большой и сложной, ответственной работе по их возрождению мелочей нет. «Важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», – сказал он.

