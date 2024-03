360: Максим Чирков о курсе биткоина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Курс биткоина побил исторический рекорд — его цена превысила 71 тысячу долларов. И это еще не предел. «360» разобрался, что происходит с главной мировой криптовалютой, а также стоит ли сейчас инвесторам врываться в крипторынок.

Сейчас биткоин переживает очередной период бурного роста. За первые месяцы 2024 года его курс вырос на 68%, а если смотреть с начала прошлого года — на 330%.

У резкого роста биткоина сейчас есть несколько причин. Одна из них — в январе 2024 года на американском фондовом рынке запустили спотовые биржевые фонды на основе этой криптовалюты. Их эмитентами стали крупнейшие международные инвестиционные компании, а объем торгов ими доходит отметки в 10 миллиардов долларов в сутки. При этом на сегодняшний день майнеры всего мира добывают около тысячи биткоинов в сутки. Так что спрос превышает предложение, и цена ожидаемо растет.

Профессор Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков объяснил «360», что на курс биткоина также повлияла экономическая нестабильность в мире.

«Но в 2024 году на курс биткоина влияет предполагаемая нестабильность в экономиках западных стран», подчеркнул экономист.

Еще один фактор, оказывающий мощное влияние на курс криптовалюты — предстоящий халвинг биткоина, который произойдет уже в апреле этого года.

Халвинг биткоина — это механизм, заложенный в программный алгоритм криптовалюты. Раз в четыре года ее производство сокращается в два раза. Это помогает не допускать бесконтрольного роста массы биткоинов.

Халвинг означает, что себестоимость биткоинов вырастет в два раза, так как на создание одной монеты понадобится в два раза больше электричества. В то же время биткоин станет еще более дефицитным товаром, что может снова увеличить его цену.

«Соответственно, обычно после халвинга и перед халвингом происходит рост [курса] этой криптовалюты, поскольку инвесторы понимают, что количество поступающих в систему биткоинов будет намного меньше», — заметил Максим Чирков.

Кроме высокой волатильности и непредсказуемости у биткоина есть еще одна проблема — непрозрачность, отметил эксперт. Это значит, что на курс криптовалюты могут повлиять нерыночные механизмы.

«Покупать биткоин я никому не порекомендую, потому что непонятно, кто все это организует. Какие действия с системой будут производиться. Можно сколько угодно говорить, что эти данные резервируются, но, в любом случае, системой кто-то управляет. И возможны различные злонамеренные действия в системе криптовалют, которые на самом деле уже были в истории», — объяснил Максим Чирков

