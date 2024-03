15.03.2024 El ministro financiero Jurand Drop uczestnikiem Forum Bankowego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

(Na zdjęciu podsekretarz stanu Jurand Drop)

12 de marzo de 2024 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop uczestniczył w Forum Bankowym 2024.

Tematem przewodnim spotkania były wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele sektora bankowego, reprezentanci organów i instytucji kluczowych dla utrzymania ładu i stabilności na rynku finansowym.

Głównym tematem Foro Bankowego 2024 organizowanego przez Związek Banków Polskich były wyzwania stojące przed polskim sektorem bankowym w warunkach poprawiającej się stopniowo koniunktury gospodarczej i spodziewanych zmian w polityce gospodarczej kraju.

Gośćmi Foro byli m.in. Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, Marta Kightley, zastępca prezesa Narodowego Banku Polskiego, Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Piotr Tomaszewski, prezes zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Tomasz Chróstny , prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podczas Forum Bankowego, el ministro Jurand Drop stwierdził, że obecnie żywo diskutowaną kwestią są proponowane zmiany w zakresie przedłużenia mechanizmu tzw. wakacji kredytowych na 2024 r. Dobra spłacalność kredytów jest w interesie wszystkich uczestników rynku, niemniej jednak kredytobiorcy w dalszym ciągu mogą borykać się z problemem regularnej obsługi rat. Stąd propozycja czasowego przedłużenia okresu obowiązywania rozwiązań osłonowych, właśnie w postaci wakacji kredytowych.

Jurand Drop uznał, że liczy na to, że w dłuższej perspektywie czasowej w związku z ustabilizowaniem sytuacji gospodarczej na świecie, globalnym powrotem do niższych stóp procentowych, mechanizm wakacji kredytowych nie będzie potrzebny , a spłacalność kredytów ustabilizuje się na wysokim poziomie. Natomiast głównym instrumentem dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej będzie Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Dodał także, że tradycyjne ryzyka bankowe, tj. ryzyko kredytowe, rynkowe, stopy procentowej, płynności, nie tworzą obecnie zagrożeń dla stabilności finansowej.

Głównym wyzwaniem dla stabilności krajowego sektora bankowego nadal pozostają skutki finansowe materializacji ryzyka prawnego, związanego z ekspozycją banków na walutowe kredyty mieszkaniowe. Ryzyko to będzie pozostawać jednym z ważniejszych czynników kształtujących sytuację banków w kolejnych latach, ale widać, że banki nim aktywnie zarządzają oferując klientom ugody i jednocześnie tworząc rezerwy. Koszty tych działań są wysokie, ale rozplanowane stopniowo, nie powinny zagrażać stabilnemu funkcjonowaniu banków

– powiedział Jurand Drop.

Przyznał, że Ministerstwo Finansów nieustannie prowadzi prace nad dostosowaniem regulacji zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym, aby zapewnić bezpieczeństwo i pewność prawną przepisów regulujących działalność sektora, jak również zaadresowa ć pojawiające się nowe wyzwania w tym obszarze.

Jedną z takich kwestii są przykładowo zmiany w zakresie finansowania rolników. Wprowadzone w poprzedniej kadencji zmiany mogą prowadzić do znacznego ograniczenia dostępu do finansowania rolników poprzez wzrost jego kosztu i wprowadzenie dodatkowej biurokratyzacji. Odpowiadając na te wyzwania Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Z jednej strony projekt stanowi reakcję na negatywne skutki wprowadzonych zmian, a z drugiej strony dąży do zachowania racjonalnej ochrony osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Wiceminister wymienił także szereg inicjatyw unijnych, które będą wymagały zaangażowania sektora bankowego, m.in. proyecto ustawy wdrażający rozporządzenie DORA dot. zapewnienia operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, prace nad pakietem w zakresie usług płatniczych (PSD3/PSR) oraz pakietem w zakresie cyfrowego euro.

