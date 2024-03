15.03.2024 Rozmowa telefoniczna Premiera Donalda Tuska z Przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowa telefoniczna Premiera Donalda Tuska z Przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen15.03.2024

El primer ministro Donald Tusk i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przeprowadzili dogłębną diskusję na temat nowych propozycji, które Komisja przedstawi jeszcze dziś.

Rolnicy stoją w obliczu rosnącej niepewności, w szczególności spowodowanej wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak agresja Rosji na Ukrainę. Musimy dalej wspierać rolników w tym kontekście. Głównym celem nowych propozycji legislacyjnych jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników w UE oraz zapewnienie rolnikom i państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie spełniania niektórych warunków środowiskowych, bez zmniejs zania ogólnego poziomu ambicji, jeśli chodzi o cele ochrony środowiska i klimatu.

Dzięki tym proponowanym zmianom możliwe będzie stosowanie niektórych norm w sposób bardziej zgodny z codziennymi realiami, z którymi rolnicy mają do czynienia w terenie. Nowe propozycje przewidują zwolnienia małych gospodarstw rolnych, poniżej 10 ha, z kontroli i kar związanych z wymogami warunkowości. Będzie to miało realny i natychmiastowy wpływ na wiele małych gospodarstw w Polsce i Unii Europejskiej.

Kolejna propozycja zmieni obowiązek rolników do nieprowadzenia upraw na części swoich gruntów (ugorowanie) tzw. BCAM 8. Obecny obowiązek zostanie w dużej mierze przekształcony w system zachęt. Będzie on stosowany z mocą wsteczną, od początku 2024 roku. W praktyce oznaczałoby to, że rolnicy są zachęcani do utrzymywania obszarów nieprodukcyjnych ale bez obawy o utratę dochodów, jeśli nie są w stanie tego zrobić.

Propozycje Komisji są bezpośrednią odpowiedzią na postulaty organizacji rolniczych w Polsce i poza jej granicami.

Oboje przywódców omówiło również dalsze środki mające na celu rozwiązanie sytuacji na rynku zbóż i importu zbóż z Rosji. W tym kontekście Komisja Europejska ocenia możliwość wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych z Rosji do Unii Europejskiej. Na tej podstawie Komisja wkrótce przedstawi propozycję.

Oboje przywódców pozostanie w ścisłej koordynacji w zakresie wspierania rolnictwa w Polsce i Europie.

MIL OSI