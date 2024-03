15.03.2024 Ministro Radosław Sikorski wziął udział w Conversación europea de Varsovia 2024

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

El ministro Radosław Sikorski w wystąpieniu inaugurującym wydarzenie mówił o konieczności zatrzymania rosyjskiego imperializmu poprzez zwiększenie wydatków państw członkowskich NATO na zbrojenie.

– Rosyjski imperializm i napastliwość nie zniszczyły jeszcze globalnego porządku, który budowaliśmy przez ostatnie dekady. To chwila próby, nie żałoby. La OTAN y la UE muszą się jak najszybciej dostosować do nowych okoliczności – powiedział szef polskiej dyplomacji. – Czasy szybko się zmieniają. Prawdy które od Dawna braliśmy za pewnik, wydają się już nie być aktualne. Chętnym do obrony istniejącego porządku polecam zatem przypomnieć sobie cytat z powieści Giuseppe Tomasi di Lampedusa – Lampart: „Jeśli chcemy, by wszystko pozostało tak jak jest, wszystko będzie musiało się zmienić’’– dodał minister Sikorski.

Ponadto szef polskiej dyplomacji i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Věra Jourova wzięli udział w diskusji “Europa en 2024: un año de ajuste de cuentas”, poświęconej wyzwaniom, przed którymi stoją państwa Unii Europejskiej. W panelu uczestniczyli także: Stefano Sannino Sekretarz Generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, Mark Leonard założyciel oraz dyrektor Europejskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych, un także prowadzący diskusję Henry Foy szef biura w Brukseli Financial Times

– Musimy jasno zaznaczyć, że rok 2024 nie jest rokiem przejściowym (..) trzeba jasno pokazać, że nie zachwiejemy się, że stawiamy czoło temu stałemu wyzwaniu, które stanowi Putin– zaznaczył Stefano Sannino.

Mark Leonard zwrócił uwagę na to, że deklarowane przez Donalda Trumpa zakończenie wojny nie jest zapewnieniem trwałego pokoju w Ukrainie – ”Musimy dopilnować, żebyśmy mówili o trwałym pokoju (…) koniec końców będzie porozumienie, ale nie na warunkach rosyjskich, a na takich, żeby Ukraina była silnym krajem”.

Vera Jourova została zapytana o przyśpieszone działanie Brukseli w procesie oferowania członkostwa Ukrainie. Proces poszerzenia idzie zaskakująco dobrze, ale to odnosi się do ogromnej pracy Ukraińców (..) to jest niezwykłe, że w warunkach wojennych pracują nad reformami, które są trudne nawet dla krajów funkcjonujących w warunkach pokojowych (.. ) ważne bromea con, aby w tej wiosny Ukraińcy podzielili się raportem, w jaki sposób wygląda realizacja reform – powiedziała Věra Jourova.

Po zakończeniu panelu diskusyjnego ministro Sikorski przeprowadził rozmowy z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Spotkanie dotyczyło rosyjskich działań destabilizacyjnych wymierzonych w Unię Europejską, mających miejsce w obliczu zachodniego wsparcia udzielonego Ukrainie w obronie przed rosyjską inwazją. Ponadto rozmówcy omówili zagrożenia dla procesów demokratycznych w Europie stwarzanych przez Rosję, szczególnie w kontekście nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Komisarz Jourova podkreśliła wagę koordynacji między państwami członkowskimi UE a instytucjami unijnymi w obszarze zwalczania dezinformacji. Ministro Sikorski zapewnił o współpracy Polski z Unią Europejską na tym polu, zgadzając się z potrzebą wzmocnienia instrumentów walki z dezinformacją oraz wskazując rolę wolnych mediów w zapewnianiu opinii publicznej rzetelnego przekazu.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

MIL OSI