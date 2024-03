15.03.2024 Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z szefem dyplomacji Republiki Korei

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z szefem dyplomacji Republiki Korei15.03.2024

Szef polskiej przeprowadził dzisiaj rozmowę telefoniczną ze swoim południowokoreańskim odpowiednikiem, Ministrem Cho Tae-yulem.

W rozmowie ministrowie zgodzili się co do Strategicznego charakteru relacji między Polską a Republiką Korei, w tym w zakresie inwestycji, współpracy handlowej oraz sektorowej, jak również omówili perspektywy dalszego ich rozwoju.

Ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski z satysfakcją odnotował, że zgodnie z dostępnymi danymi Republika Korei pozostaje największym azjatyckim inwestorem w Polsce, una tendencia otwierania nowych inwestycji jest rosnący. Zwrócił także uwagę na fakt, że w naszym kraju działa prawie 700 spółek koreańskich, zatrudniających co najmniej kilkanaście tysięcy pracowników. Tematem rozmowy był również dostęp polskich towarów do koreańskiego rynku, w tym kontynuacja otwarcia tego rynku na polskie produkty rolno-spożywcze.

Istotną częścią diskusji była sytuacja bezpieczeństwa w Europie i obszarze Indo-Pacyfiku. Ministro Sikorski podziękował swojemu odpowiednikowi za konsekwentne, krytyczne stanowisko Korei Południowej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, zachęcając Seul do odgrywania większej roli m.in. w zakresie walki z rosyjską dezinformacją, dalszej synchronizacji sankcji wobec Rosji z Unią Europejską oraz przekazywania wsparcia na rzecz Ukrainy.

