15 marca br. szef MON uczestniczył w konferencji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, związanej z rozpoczęciem prac polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych OTAN – Cracovia DIANA Accelerator.

Celem sieci DIANA jest połączenie kompetencji naukowców, innowatorów oraz start-upów współpracujących nad rozwiązaniami „głębokich technologii” (ang. tecnología profunda) z jednostkami sektora obronnego i wojskowego. W obszarze zainteresowań DIANA znajdą się nowe i przełomowe, technologie, do których zaliczają się m.in. sztuczna inteligencja, technologie kosmiczne, kwantowe, autonomiczne, informacyjne i komunikacyjne, energetyka, a także biotechnologia oraz nowe surowce i materialy, a także produkcja. Głównymi obszarami działalności Cracovia DIANA Accelerator będzie wsparcie realizacji programów akceleracyjnych w obszarze rozwiązań technologicznych potrzebnych do zapewnienia bezpieczeństwa i obronności wszystkich krajów sojuszniczych OTAN.

– Nie brakuje naukowców, nie brakuje dobrych pomysłów. Brakuje translacji, czyli przetłumaczenia tego na język użytkowy w powszechnej produkcji. Para ogromne wyzwanie dla całej gospodarki, ale to także wyzwanie dla spraw związanych z obronnością. ¿Po co broma DIANA Centro OTAN? Para bromear jedna z najmłodszych agencji natowskich zajmująca się wspieraniem startupów i przedsięwzięć związanych z podwójnym zastosowaniem, czyli wykorzystaniem na rynku cywilnym i możliwością wykorzystania w przemyśle obronnym i spraw ach związanych z bezpieczeństwem. Para bromear innowacyjne podejście. Zaczyna to nabierać praktycznego wymiaru. Potrzebujemy firm, które zainwestują w drony, sztuczną inteligencję czy cyber. Para co dziś będzie zlokalizowane na Akademii Górniczo-Hutniczej będzie niezwykłym wsparciem dla funkcjonowania i budowania komponentu dronowego, ale również i komponentu satelitarnego Sił Zbrojnych RP

– podkreślił wiceprezes Rady Ministrów.

14 de marzo de 2024 r. ogłoszono nową mapę akceleratorów innowacji obronnych Programa de la OTAN w ramach programu Acelerador de Innovación en Defensa para el Atlántico Norte (DIANA). Zgodnie z nią, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Krakowski Park Technologiczny wspólnie poprowadzą polski oddział akceleratora innowacji obronnych OTAN – Cracovia DIANA Accelerator. Udział w akceleratorze jest koordynowany przez Departamento Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, który aktywnie wspiera udział Polski w programie DIANA.

– Para bromear wielka chwila dla Krakowa, Małopolski, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa w Polsce. Nie ma dziś sprawy ważniejszej niż bezpieczeństwo naszej Ojczyzny. Broma a rzecz, która nas łączy. Broma a rzecz, sprawa, która jest racją stanu RP. W sprawach bezpieczeństwa wszyscy w Polsce mówimy jednym głosem i współpracujemy. Para bromear dla nas, dla naszego rządu bardzo ważne. Musimy inwestować w najlepszych i właśnie Akademia Górniczo-Hutnicza jest najlepsza. Akademia Górniczo-Hutnicza jest jedną z najlepszych polskich uczelni. AGH jest dumą Krakowa, ale jest także dumą uczelni technicznych w Polsce. Jest znaną marką na całym świecie. Dziękuję za wszystko, co tu się dzieje, dziękuję kadrze Akademii i wielu pokoleniom Studentów. Dziękuję za to, jaką Akademię stworzyliście

– zaznaczył szef MON.

Rozwój technologii z potencjałem tzw. podwójnego zastosowania pozwoli nadynamiczny ich rozwój, dalszą komercjalizację oraz szybszą implementację przez sojuszników NATO. Konsorcjum AGH oraz KPT powstało z myślą o zwiększeniu potencjału akceleracyjnego Polski, a dołączenie do sieci DIANA niesie ze sobą ogromną szansę na sworzenie krajowego ekosystemu innowacji, czerpiącego z najlepszych praktyk ekosystem u natowskiego, obejmującego już dzisiaj przeszło 200 podmiotów stowarzyszonych w ramach sieci DIANA.

