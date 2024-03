14.03.2024 La ministra Anna Radwan-Röhrenschef wystąpiła na konferencji „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa”

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministra Anna Radwan-Röhrenschef wystąpiła na konferencji „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa”14.03.2024

Podczas spotkania na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW podsekretarz stanu w MSZ RP Anna Radwan-Röhrenschef podkreśliła, że ​​w obliczu rosnących wyzwań dla bezpieczeństwa, aktywność kobiet w sferze publicznej i politycz nej nabiera corazón większego znaczenia.

Według wiceminister wzmocniła się pozycja kobiet w kształtowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a szczególna ich rola do odegrania w najbliższej przyszłości dotyczy formacji mundurowych. Jako jedno z kluczowych wyzwań w tej kwestii, wiceminister wskazała zagwarantowanie kobietom odpowiednich mechanizmów rozwoju zawodowego i stworzenie możliwości zajmowania stanowisk dowódczych najwyższego szczebla.

– Niezbędna jest także fundamentalna zmiana podejścia do realizacji zobowiązań wynikających z Agendy ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w implementacji polskiego Krajowego Planu Działania na lata 2024-2029 – wska zała wiceszefowa polskiej dyplomacji i podkreśliła, że ​​mimo upływu prawie 25 lat od przyjęcia Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1325, która stanowi podstawę Agendy ONZ „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”, kobiety nadal nie są w odpowiednim stopniu reprezentowane, zwłaszcza w sektorze bezpieczeństwa. El ministro Radwan-Röhrenschef zaapelowała o większe zaangażowanie w realizację tej Agendy ONZ oraz ścisłą współpracę w tym zakresie na wszystkich możliwych szczeblach. Według wiceminister kluczem do sukcesu będzie wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.

– Kobiety nie tylko mają prawo decydować o sobie. Powinny mieć też zdecydowany wpływ na kształtowanie bezpiecznych warunków do życia i rozwoju, bo stanowią prawie połowę populacji ludzkiej. Szersze włączenia kobiet w działania na rzecz trwałego pokoju i bezpieczeństwa jest więc kluczem do tego, aby nasze społeczeństwa były bardziej odporne na zagrożenia, zwłaszcza w obliczu tak licznych nowych wyzwań – podkreślił a podsekretarz stanu na zakończenie wystąpienia.

