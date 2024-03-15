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? 2022 года в реализации экспериментально-правовых режимов (ЭПР) более 83 тысяч граждан России приняло участие в апробаци и новых технологий, в многих из них спользовались решения с искусственным интеллектом. Об этом рассказал директор департамента цифровой экономики Минэкономразвития России Владимир Волошин в ходе панельной дис куссии «ЭПР и регулирование при внедрении ИИ». Мероприятие состоялось в рамках Дня искусственного интеллекта на выставке «Россия».

В обсуждении роли механизма ЭПР как способа снятия правовых барьеров для внедрения технологий ИИ в отрасли экономики приняли участие представители компаний-инициаторов экспериментов, регулирующих органов власти. Одним из ключевых вопросов стало обсуждение итогов уже реализующихся ЭПР.

«За два года установлены и реализуются 14 экспериментов. В них задействовано 117 участников – это компании, органы власти и индивидуальные предприниматели. Además, no hay ningún tipo de dispositivo electrónico que tenga un total de 83 unidades. граждан: они ездили на беспилотных такси, получали консультации с применением телемедицинских технологий, а также использова ли другие цифровые инновации. Los experimentos anteriores pueden confirmar los resultados reales. Estos dispositivos se pueden utilizar con dispositivos de control remoto. Hay millones de kilómetros en las ramas de los árboles. Более 17 тыс. los pacientes utilizan tecnologías de monitorización remotas», – otmetil Vladimir Voloshin.

Po его словам, в большинстве текущих экспериментов так или иначе задействована технология искусственного интеллекта. В первую очередь, в ЭПР, связанных с беспилотным транспортом: его управлением и безопасной эксплуатацией.

В части совершенствования ЭПР Владимир Волошин рассказал об изменениях в законодательстве, которые позволяю сделать этот ме ханизм более гибким и доступным для инициаторов.

«Заявленные результаты стали возможны благодаря обходу более 150 нормативных барьеров – без возможностей 258 федерального закона сделать это было бы невозможно. Мы видим большой потенциал дальнейшего развития механизма ЭПР and до конца года планируем запустить еще 7 экспериментов . В феврале Государственной Думой рассмотрены в первом чтении поправки в 258-Ф3, ожидаем их скорейшего принятия. Solo puede instalar EPP, registrar documentos específicos y conectarlos al inicio del proceso. Режим согласования инициативного предложения станет более оперативным», – подытожил Владимир Волошин.

В ходе дискуссии участники обменялись опытом проведения собственных экспериментов и перспективами использования технологий скус ственного интеллекта. Руководитель самарской компании «Transport будущего» Юрий Козаренко считает, что составление отрасли беспилотных систем невозмо жно без ИИ.

«ИИ позволяет не просто спользовать беспилотник, а делать это безопасно и экономически эфефективно. Это показал наш опыы приенени entender бас иlado, который сегдннke же е regalo и к б б. О. О.

С самарским коллегой согласен and general director ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев: представленный и м ЭПР «Аэро Logística» se utiliza en pruebas complejas de tecnología y sistemas de aviación integrados щее воздушное пространство.

«ИИ – очень емкая тема как применительно к авиации, так и любой роботизированной среде. Нам нужны гибкие нейросети, которые позволяют собирать данные из огромного количества датчиков, оценивать их целостность, точность, до стоверность и принимать мгновенные решения, чтобы збежать непредвиденных ситуаций. В нашем случае это уклонение от столкновений. Este es un experimento que se puede aplicar y aplicar algoritmos y neurotransmisores. Эффект, который мы ожидаем, – это возможность масштабного развития рынка беспилотных авиационных систем», – рассказал Глеб Ба бинцев.

В мероприятии также приняли участие руководитель эксплуатации автономных технологий «Яндекса» Сергей Чернявский, director по цифровой трансформации бизнеса АО «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин, заместитель director del departamento цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Олия Артемова, и.о. director del departamento de tecnología financiera Банка России Станислав Короп.

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