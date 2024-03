Школьников познакомили с ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 марта в Государственном университете управления состоялось мероприятие «День ГУУ для школьников».

Участники встречи познакомились с кампусом университета, посетили лекции и мастер-классы от преподавателей, а также узнали о программах обучения, реализуемых ГУУ.

Проректор ГУУ Николай Михайлов рассказал собравшимся об истории ГУУ, научной базе, проектном обучении, возможностях, которые вуз открывает перед поступающими, планах дальнейшего развития вуза и т.д. Представители Студсовета представили творческие номера.

Также для ребят устроили квиз-знакомство с университетом, по итогам которого вручили памятные подарки.

Каждый Институт ГУУ провел профориентационные деловые игры, направленные на то, чтобы участники узнали больше о подходящих направлениях обучения. Вместе с преподавателями вуза школьники составляли портрет юриста, учились управлять командой и составлять презентации, участвовали в «Своей игре» для юных социологов и психологов и узнавали о том, как сдать ЕГЭ на 100 баллов.

