Совместная разработка Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» и НГУ вызвала большой интерес у посетителей выставки «Россия»

В рамках Недели искусственного интеллекта, проходящей с 13 по 17 марта 2024 года на стенде Новосибирской области выставки «Россия», представили запатентованную разработку Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» — интерактивную компьютерную программу для обследования зрения у школьников, дальнейшую разработку которой с использованием технологий искусственного интеллекта совместно ведут специалисты Новосибирского филиала МНТК и Новосибирского государственного университета.

Тестирование с помощью данной программы позволяет быстро и эффективно выявить признаки наличия или потенциального развития офтальмологических заболеваний у детей школьного возраста. При проведении дистантного скринингового обследования могут быть выявлены признаки снижения остроты зрения, наличия близорукости или дальнозоркости, астигматизма, патологий сетчатки глаза. По результатам тестирования составляются рекомендации для родителей по дальнейшему наблюдению ребенка у офтальмолога.

— Скрининг может быть проведен учителем в классе, и при том не требуется участие офтальмолога. И это уникально, — отмечает один из разработчиков программы в составе группы специалистов Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» Александр Чернышевский. — В Новосибирской области скрининг был проведен в 850 школах, и часто родители даже не подозревали о снижении зрения у ребенка. Это помогло им вовремя обратиться к офтальмологу за специализированной помощью.

— Мы интегрировали вспомогательную функцию, которая показывает, на каком расстоянии от экрана находится человек — при скрининге главное выдерживать определенную дистанцию. Для этого мы подключили нейронную сеть, которая определяет положение человека, — поясняет соразработчик, программист НГУ Сергей Пауль. — Следующим шагом в нашей разработке станет применение искусственного интеллекта для контроля положения глаз человека перед монитором.

Аппаратура комплекса состоит из монитора, компьютерной мышки и смарт-бокса, разработанного учеными НГУ. Смарт-бокс — это небольшая коробочка, которая размещается на ладони. Проведение скринингового обследования с применением нового программно-аппаратного комплекса не требует наличия специальных знаний и легко доступно педагогу или другому сотруднику школы, ответственному за проведение тестирования в своем образовательном учреждении.

Проведение дистантного скринингового обследования остроты зрения с использованием современных средств коммуникаций, разработанный в 2007 Новосибирским филиалом МНТК «Микрохирургия глаза» позволяет провести обследование всех учащихся средних школ, как минимум 2 раза в течение учебного года, адресно выявить школьников, требующих более углубленного обследования в условиях медицинских учреждений. За 15 лет использования программы проведено более 470 000 тестирований в более чем 100 населенных пунктах в 13 регионах России.

В результате совместной разработки МНТК и НГУ создан программно-аппаратный комплекс с внедрением технологий искусственного интеллекта, что позволяет существенно повысить качество скринингового тестирования с использованием данной программы.

