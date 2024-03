«Роснефть» организовала гастроли первого в России мюзикла в исполнении нефтяников

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце февраля-начале марта в ряде городов Российской Федерации состоялся показ уникального мюзикла «Нефть как музыка судьбы», который был поставлен сотрудниками «РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»). Это первый в России мюзикл, в котором сыграли только работники нефтяной отрасли.

В основе сюжета – молодые люди, идущие за своей мечтой. После окончания вуза парни отправляются на вахту на месторождения Ванкорского кластера на Крайнем Севере. Они пытаются убедить своих подруг, что туда берут только мужчин, однако девушки отказываются с этим мириться и едут на вахту вслед за своими друзьями.

При подготовке к выступлениям сотрудники «РН-Ванкора» в свободное от работы время брали уроки актерского мастерства, вокала и сценического движения у профессиональных репетиторов, режиссеров и хореографов.

Публика тепло приняла мюзикл. Постановка собрала полные концертные залы в Уфе, Самаре, Новом Уренгое, Иркутске, Сургуте и Нижневартовске. Мюзикл посетило около 5 тысяч человек. Среди них были работники дочерних обществ «Роснефти», их семьи и ветераны отрасли.

В каждом из городов по окончании мюзикла на сцену также выходили сотрудники местных предприятий «Роснефти», которые представляли собственные музыкальные и танцевальные номера. Среди них – работники «Башнефти», «Самаранефтегаз», «Роспан Интернешнл», «Ангарского завода полимеров», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «РН-Юганскнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз».

«Роснефть» активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни, традиционно поддерживает масштабные проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны, развитие науки, культуры, образования и спорта. В частности, Компания оказывает поддержку Хору Сретенского монастыря, театру балета Бориса Эйфмана, Мариинскому театру, Государственному Эрмитажу.

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в «Восток Ойл» — крупнейший инвестиционный проект мировой нефтегазовой отрасли, реализуемый на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта превышает 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В «Восток Ойл» входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе, в том числе 13 месторождений нефти и газа.

