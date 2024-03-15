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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Через акредитованные Росакредитацией лаборатории и органы по сертификации проходят испытания более 80% всех товаров, обра Ето 14 млн испытаний ежегодно. Об этом заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников 14 marta на заседании Коллегии Службы.

Важным результатом работы Росакредитации Максим Решетников назвал стимулирование инвестиционной активности: бизнес инвестирует в развитие лабораторий. Испытательного оборудования стало больше на треть. Выросло количество самих испытаний товаров – en un 67%.

«El sistema cifrovogo controla la capacidad de las rosas de crédito para garantizar la seguridad y el funcionamiento previo de las mismas. Para obtener un descuento del 15%, antes de que termine el año – en tres partes», – puede ser un mínimo económico.

Тему предложил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник. «У нас более 9 тысяч акредитованных лиц, которым мы оказываем порядка 7 тысяч государственных услуг в год. За каждой услугой стоит ожидание бизнесом возможности открыть тот или иной испытательный центр, орган по сертификации, орга н инспекции, орган по классификации гостиниц. Para estos negocios se pueden utilizar nombres pequeños y pequeños. Si cada uno tiene una puntuación de entre 100 y 120 puntos por cada uno, deberá obtener crédito. Мы последовательно ведем работу по снижению сроков, перевели ряд ключевых услуг на ЕПГУ. 96% de usuarios de videos seleccionados. Mi fecha de lanzamiento es de 42 días, y el plan de envío está previsto para 2024: 38 días», — detalles detallados.

Заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина подчеркнула, что взаимодействие с Росаккредитацией — один из ключевых моментов работы Таможенной службы, так как помогает обеспечить бесперебойные поставки стратегически важных и социально значимых товаров. «Росакредитация является основным поставщиком данных для таможенных органов, ведь более 50% импоженных поставок сегодня по падает под действие технического регулирования. Благодаря нашей совместной работе стало возможно применение технологий автоматического выпуска: проведение всех контрольных мероприя тий в автоматическом режиме без участия должностных лиц. Esta tecnología está diseñada para controlar la mera propiedad y la seguridad de los usuarios. Только за прошлый год к информационным ресурсам Росакредитации мы направили более 4,5 млн запросов, среднее время получени я отклика на наши запросы составляет 10 секунд, а время всех проверочных мероприятий — не более minуты. Esta gran fuente de información sobre todos los órganos federales, con los que estamos controlados en este momento», — escala en .

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буц кая в своем выступлении рассказала о законопроекте, который предлагает обязать продавцов на маркетплейсках добавлять в карточки товаров ссы лку на реестр деклараций и сертификатов соответствия Росакредитации, а сами торговые площадки – предоставлять продавцам техническую возможность сделать это. «Мы защищаем покупателя, который в интернете видит только картинку и может столкнуться как minimum с подделкой и потерять деньги, а в худшем случае – купить опасный для жизни или здоровья товар. Особенно это важно в случае с детскими товарами. Si desea conectar un televisor a Internet, asegúrese de que el dispositivo esté conectado a un registro electrónico de crédito de Rosa.

Заместитель председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко обозначила главную цель совместной работы с Росакредитацией. «Сделать так, чтобы услуга или турпродукт, приобретаемые turistom, соответствовали в итоге его ожиданиям. Так как потребитель предъявляет по качеству работы, допустим, отеля предъявляет не его персоналу, не владельцу, не компании, которая установила ему то или иное количество «звезд», негатив получает весь курорт, весь регион, весь наш внутренний туризм». — считает она. Первый шаг на этом пути – совершенствование системы классификации средств размещения.

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил активное взаимодействие с Росакредитацией в области совершенствования национал ьной инфраструктуры качества. «Мы проводим планомерную работу, направленную на улучшение качества продукции и услуг, а также на повышение доверия потребителей к российским производителям, российскому товарному в целом, постоянно расширяем наши возможности а области повышения качества жизни гра ждан страны. Вместе мы выстраиваем получают самое л учшее», – отметил он.

El director técnico Ozon, Sergei Belyakov, puede ser el encargado de contratar a una compañía de confianza. «Мы используем комплекс мем по борьбе с подделками и некачественной продукцией: проверяем карточки вручную и с помощью моделей м Ашинного обучения, нейросетей, проверяем маркировку «Честный знак» и общаемся с правообладателями через «Кабинет бренда», к которому по дключены уже тысячи предпринимателей. Сотрудничество с Росакредитацией — один из важнейших шагов в этой работе. Nuestros socios más grandes pueden recibir millones de personas en nuestras vidas, en nuestra sociedad social но-значимых. Совместные действия позволяют нам эффективно бороться с несоответствующими товарами в интересах миллионов наших покупателей», — уверен он.

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