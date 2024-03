Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня по всей стране начались выборы Президента Российской Федерации. В важнейшем политическом событии приняли участие ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской, проректоры вуза и другие сотрудники Политеха. Утром 15 марта они отдали свои голоса на избирательном участке № 358, организованном на территории кампуса вуза по адресу улица Новороссийская 48.

В зале для голосования члены избиркома встречают избирателей и благодарят за то, что граждане пришли выразить свою гражданскую позицию. После проверки документов ректор СПбПУ Андрей Рудской получил бюллетень, зашёл в кабинку для голосования и сделал выбор.

Итоги выборов повлияют на будущее развитие нашей страны, поэтому каждый голос важен. Об этом напомнил Андрей Иванович после того, как опустил свой бюллетень в урну.

Первый раз в истории нашей страны выборы длятся три дня, также у избирателей есть возможность проголосовать дистанционно и ещё досрочно. Задача состоит в предоставлении сервисов, чтобы граждане РФ, живущие в разных районах нашей необъятной страны, имели возможность выразить своё мнение.

Я много раз в жизни голосовал. Но сегодня я особенно ощутил чувство счастья, ответственности и причастия к истории своего Отечества. Россия, наверное, впервые со времен Второй мировой войны столкнулась с серьёзными вызовами, требующими от истинных граждан страны чётко выразить своё мнение и определить лидера, который надёжно, мудро, правильно, честно и достойно будет управлять великой Россией. Сегодня я с трепетом в сердце вспомнил такие слова из Государственного гимна Российской Федерации: “Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!” — поделился Андрей Рудской.

В Санкт-Петербурге созданы все условия для того, чтобы голосование проходило быстро и удобно. В организации и проведении выборов Президента РФ задействованы Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 64 территориальных и 1947 участковых избирательных комиссий. Дополнительно организованы 47 избирательных участков в медицинских учреждениях, на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах, в аэропорту Пулково, один участок в «Центре учёта и социального обслуживания граждан Российской Федерации без определенного места жительства». Созданы участки на трёх научно-экспедиционных судах и семи полярных станциях. Уточнить номер и адрес своего участка можно на портале «Госуслуги».

Выборы президента РФ в 2024 году продлятся в течение трёх дней, с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00. На участие в выборах зарегистрированы четыре кандидата (согласно бюллетеню): зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

