Проект «Научный полк». Военный архитектор переднего края обороны и инженерной разведки

Николай Назарьин

Изучая биографию выпускника ЛИКС (ЛИСИ/СПбГАСУ), архитектора, градостроителя Николая Назарьина (1909–1993), многие современники считают, что его военная деятельность могла бы стать сюжетом захватывающего фильма. В годы Великой Отечественной войны он был солдатом, минёром, офицером, военным инженером. Помимо знаний, полученных в институте, довоенного архитектурно-строительного опыта, обладал природной смекалкой, изобретательностью, умением быстро ориентироваться в постоянно меняющихся и зачастую непредвиденных обстоятельствах.

В 1998 г. вышла в свет книга архитектора, историка искусства Санкт-Петербурга Валерия Исаченко «Зодчие Санкт-Петербурга XVIII–XX веков». Отдельная глава посвящена Николаю Назарьину. Все сведения о герое нашей статьи взяты из неё.

Николай Михайлович родился в Белоруссии, в 1934 г. окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства (как тогда назывался СПбГАСУ), в 1936 г. – архитектурный факультет Академии художеств. Проектировал для Ярославля, Нижнего Новгорода, Урала, Дальнего Востока, Ленинграда. По проекту Назарьина были выполнены боковые фасады Дома Советов на Московском пр., 212, – крупнейшей стройке тех лет. В предвоенные годы Назарьин реконструировал один из корпусов больницы им. И. И. Мечникова на Пискаревском пр., 47.

В годы Великой Отечественной Николай Михайлович служил на Волховском фронте, проявляя лучшие профессиональные и личные качества. Строил насыпные ячейки, оригинальные по устройству траншеи, разнообразные оборонительные сооружения на болотах – своего рода окопы. По его чертежам было устроено множество пулемётных точек – даже на пнях! Военное время сделало его и опытным сапёром. Он изучил систему минных полей врага, конструкцию мин и, по воспоминаниям начальника инженерных войск Волховского фронта генерал-полковника А. Ф. Хренова, на память мог нанести на карту линию переднего края обороны противника перед всем фронтом 54-й армии. В штабе инженерных войск Николай Назарьин руководил отделением заграждений и инженерной разведки. Два месяца он находился на переднем крае обороны, обучил сапёрному делу многих воинов. Побывав в разведке на вражеской территории, составил карту танкопроходимых участков.

После окончания войны началась его долгая и плодотворная деятельность в институте «Ленпроект». Власти, горожане, зодчие стремились сберечь исторически сложившийся облик города, тем самым сохранив его дух, колорит. Уже в 1946 г. при участии Назарьина и архитектора Г. И. Иванова был построен стадион со спортзалом «Искра» на Карповке по Барочной ул., в 1947 г. появились коттеджи в Сестрорецке. Совместно с ведущими зодчими города того времени – В. Ф. Беловым, Н. В. Барановым, О. И. Гурьевым, В. М. Фромзелем, Л. Л. Шретером Назарьин очень много сделал для коренной реконструкции обширных окраин города, особенно в северных районах – Новой Деревне, на Ланском шоссе и прилегающих обширных территориях. Приморский проспект превратился в одну из красивейших магистралей города. В 1946–1948 гг. по проекту Н. М. Назарьина, М. Е. Русакова, Н. В. Баранова и В. М. Фромзеля был создан большой жилой район, настоящий «город-сад». Это законченный, отлично спланированный и благоустроенный комплекс, в который входит около 100 малоэтажных домов (Приморский пр., 27–61), образующих поквартальную застройку.

Многие десятилетия проектирование объектов и градостроительство в городе на Неве Назарьин совмещал с выступлениями в профессиональной печати, преподаванием в ЛИСИ. Наиболее известным из поздних произведений архитектора, ставшим важнейшей градостроительной доминантой, стал дом № 1 по Торжковской ул. (1970–1981 гг.). Семнадцатиэтажная стройная громада эффектно возвышается на берегу Черной речки, она входит в панораму других рек и видна даже с Елагина острова. Дом очень хорош во взаимосвязях с зелёными берегами Черной речки, её мостами и спусками, со стороны станции метро. Его так и называют – домом Назарьина.

