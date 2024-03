Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 15 марта 2024 года №303

На заседании Правительства одобрен для внесения в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Китайской Народной Республикой, предусматривающего сотрудничество в области создания и использования Международной научной лунной станции.

Документ Постановление от 15 марта 2024 года №303

Реализация соглашения будет способствовать укреплению стратегического партнёрства России и Китая, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.

Кроме того, российско-китайское сотрудничество позволит повысить эффективность космических исследований и подготовить учёных и специалистов, которые будут реализовывать научные космические проекты в будущем.

Межправительственное российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной лунной станции было подписано в Москве и Пекине 25 ноября 2022 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI