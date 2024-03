Правительство выделило 7 млрд рублей на увеличение запасов зерна в интервенционном фонде сельхозпродукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для обеспечения стабильной ситуации на рынке зерна и поддержания уровня доходов производителей будут проведены государственные закупочные интервенции. Распоряжение о выделении на эти цели 7 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда кабмина и позволят увеличить объём запасов зерна в федеральном интервенционном фонде сельхозпродукции на 2 млн т.

Механизм закупочных и товарных интервенций на рынке зерна действует в России с 2001 года. Он используется для стабилизации цен и поддержки сельхозпроизводителей. Когда цены на продукцию падают, государство закупает её в госфонд (закупочные интервенции), тем самым убирая излишек с рынка, чтобы остановить несоразмерное удешевление продукции. При резком росте цен принимается решение о продаже зерна (товарные интервенции). Насыщение рынка позволяет сдержать рост цен.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 15 марта. Говоря об этом решении, Михаил Мишустин напомнил, что Президент отмечал рекордные урожаи за два предыдущих года. Речь идёт о более чем 157 млн т зерновых в 2022 году и около 147 млн т в 2023 году. Эти объёмы сельхозпродукции влияют на внутренний рынок и на мировую конъюнктуру.

«Чтобы сохранить рентабельность наших хозяйств, используем целый комплекс мер – от предоставления субсидий аграриям, которые выращивают зерновые, до увеличения запасов в федеральном интервенционном фонде сельскохозяйственной продукции», – пояснил глава кабмина.

