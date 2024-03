Правительство выделило 1 млрд рублей на закупку транспортных средств для Донецкой Народной Республики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Донецкой Народной Республике будет направлен 1 млрд рублей на закупку отечественных автомобилей для выезда аварийных и медицинских служб и доставки гуманитарной помощи. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства поступят из резервного фонда кабмина. Благодаря федеральному финансированию республиканские учреждения первичного звена здравоохранения в 2024 году получат около 500 санитарных автомобилей. Таким образом, медики смогут быстрее выезжать на вызовы и оказывать неотложную помощь пациентам на дому.

Также с помощью выделенных средств для нужд региона будут приобретены 200 легковых машин с грузовым кузовом. Они обладают повышенной проходимостью и используются для решения широкого круга задач, в том числе для перевозки гуманитарной помощи и медикаментов.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 15 марта. Как подчеркнул Михаил Мишустин, надо сделать всё, чтобы люди, которые живут и трудятся в республике, оперативно получали необходимые услуги.

