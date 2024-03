Правительство выделило свыше 4,2 млрд рублей на поддержку программы долговременного ухода в регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 14 марта 2024 года №595-р

Более 4,2 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам на комплексное социальное и медицинское обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Распоряжение от 14 марта 2024 года №595-р

Средства выделены из резервного фонда кабмина. Благодаря дополнительному финансированию более 2,5 тысячи человек будут обеспечены долговременным надомным уходом, включающим медицинскую, социальную и психологическую помощь.

«Речь идёт о тех, кому из‑за возраста или ограничений по здоровью трудно самостоятельно справляться, например, с организацией быта, питания или гигиены, и такую заботу им должны предоставлять специалисты патронажных служб, которые в том числе обучают членов семьи», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 15 марта.

Глава кабмина также подписал распоряжение о перераспределении более 208 млн рублей на поддержку программы долговременного ухода в ряде регионов. Средства будут направлены в Республику Марий Эл, Алтайский край, Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Липецкую, Нижегородскую, Новгородскую, Рязанскую и Ульяновскую области.

Всего в федеральном бюджете в 2024 году на оказание помощи инвалидам и пожилым гражданам предусмотрено около 12 млрд рублей, что позволит оказать поддержку более чем 173 тысячам человек в 88 регионах. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

О важности развития системы долговременного ухода говорил Президент в ходе Послания Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года. Глава государства отметил, что необходимо нарастить финансирование этой системы со стороны федерального бюджета, вывести её на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность для тех, кто больше всего нуждается в такой помощи.

