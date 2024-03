НИУ ВШЭ сохранил лидерство в рейтинге англоязычных сайтов российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российский совет по международным делам (РСМД) представил аналитический доклад «Электронная интернационализация: англоязычные интернет-ресурсы российских университетов (2023 г.)». Его составной частью является рейтинг англоязычных сайтов российских вузов, в котором НИУ ВШЭ занял 1-е место. На протяжении последних лет РСМД изучает и поддерживает эффективные практики российских вузов в англоязычном сегменте интернета для улучшения международного позиционирования российского высшего образования. В 2023 году исследование было проведено восьмой раз. В итоговом аналитическом докладе представлены обновленный рейтинг англоязычных сайтов российских университетов, результаты опроса сотрудников международных служб, а также лучшие практики в сфере электронной интернационализации. Отдельно проанализированы факторы, на которые обращают особое внимание потенциальные студенты российских университетов из Индии и Китая.

Высшая школа экономики уже восьмой год находится на первом месте рейтинга. Как отмечает генеральный директор РСМД Иван Тимофеев, «НИУ ВШЭ демонстрирует лучшие российские интернет-практики продвижения образовательных услуг и бренда университета на международной научной арене». В докладе констатируется, что за последний год сотрудники Дирекции по порталу и мобильным приложениям НИУ ВШЭ обновили сайт выпускников (поменяли дизайн, добавили ссылки на группы в социальных сетях и дополнительную информацию о карте выпускников и других возможностях для выпускников). Помимо этого, ведется регулярная работа над англоязычными версиями сайта «Вышка для своих» и научно-образовательного портала IQ.HSE. По мнению авторов исследования, опыт электронной интернационализации лидеров рейтинга и применяемые ими инструменты, показавшие свою эффективность, могут стать хорошим примером для других вузов России.

