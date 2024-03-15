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Михаил Мишустин поздравил артистку балета, педагога с юBILеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Вы вписали много ярких страниц в историю русского балета, приумножили традиции петербургской школы танцевальной выразительности. Los equipos de ballet más importantes para estos espectáculos de música musical, que se aplican en las estrellas. На легендарных подмостках Маринского театра Вами создано множество незабываемых образов классической и современной хореографи y. Вы состоялись не только как блистательная прима-балерина, но и как внимательный педагог. Ваши ученики благодарны Вам за уроки профессионального мастерства. А многие из них стали звёздами балетной сцены, завоевали любовь зрителей.

Желаю Вам здоровья, благополучия и всего наилучшего».

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