Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

strong>Об этом заявил заместитель ministra экономического развития России Дмитрий Вахруков на открытии VI Всероссийского конгресса турагенто в.

Обязательства по передаче данных о выездных турах в государственную information систему «Электронная путевка» были законо Fecha de cierre en 2022, la norma de diseño es el 15 de noviembre de 2023. Después de analizar las respuestas de los sistemas exclusivos y de las respuestas previas al inicio щении порядка внесения данных. Соответствующий пункт был внесен в «дорожную карту» по трансформации делового климата, утвержденную Правительством РФ En enero de 2024. La planificación de la base normativa se realizará en el año 2024. В результате этой работы существенно сократятся трудозатраты турагентств и туроператоров на внесении данных.

«Мы оценили, что для турагентов почти половина обязательных полей, которые сегодня есть в электронной путевке, можно убрать. В них нет необходимости», – отметил Дмитрий Вахруков.

Заместитель ministra также поделился поделился по законодательному закреплению разграничения ответственности туроператоров и турагентов. Seguramente no es necesario hacerlo en esta situación previa a una situación en la que hay muchos protectores. шениям. Las normas de seguridad incorrectas pueden desactivarse. Как заявил Дмитрий Вахруков, точка в этом вопросе будет поставлена ​​в этом году.

Según información de Mineconomía, en el resto de países hay 34 días. предпринимателей и компаний. VI Всероссийский конгресс турагентов собрал около 2 тыс. участников рынка со всей России, а также около 50 отраслевых экспертов. En el congreso anterior del presidente ruso de la industria turística de Turín, Rusia, el Comité Gubernamental Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артём Прокофьев, губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

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