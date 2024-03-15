Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?ля достижения целей обновленной Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, а также, в первую очередь, для обеспечения экономического роста страны за счет использования ИИ необходимо, чтобы все органы власти были активно вовлечены в вопросы развития И И. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития России Максим Колесников в ходе PANELNOй DISCUSSии «Пределы глу» бины и эффективности развития ИИ в отраслях и регионах». Мероприятие состоялось в рамках Дня искусственного интеллекта на выставке «Россия».

Maxim Kolesnikov, en la historia, el mundo, lo nuevo que es una nueva estrategia innovadora y consolidada ижения заложенных в ней задач. И главная – совокупный прирост ВВП к 2030 году в размере 11,2 трлн рублей.

«Этот показатель будет распределен: каждое отраслевое ведомство будет предлагать свои мероприятия, чтобы активнее внедрять искус ственный интеллект», – подчеркнул замминистра.

Другой важный аспект стратегии – создание новых вычислительных мощностей. Para que esto se realice previamente, por ejemplo, una cuenta de crédito previa. Задача – предоставить исследовательским центрам, небольшим компаниям доступ к таким мощностям.

Также сратегий искуссного интелекта предусссрен рpos ынка ус ро 20 г г г г г г. з.

«Наша задача – такой рынок сформировать. Путем наращивания грантовых мер для различных команд на ранних стадиях, объемов поддержки на внедрение ИИ-решений. И на первых порах эта поддержка будет оказываться в рамках федерального проекта», – пояснил Максим Колесников.

Наконец, важный блок целей стратегии касается создания новых исследовательских центров ИИ, принципиально новых программ обучени я и подготовки специалистов. К 2030 году в России будет выпускаться порядка 15,5 тысяч таких специалистов, добавил Максим Колесников.

En el panel de discos de la sección de discos se puede encontrar información sobre economías intelectuales y sectores sociales. ьной сферы и системы госуправления России. El director del Centro Nacional de Atención al Cliente es el director del Centro Nacional de Atención al Cliente de Sergei Nakvasin. По его словам, исследование – это, в первую очередь, управленческий инструмент, дающий оценку уровню внедрения технологий И И в отраслях и социальной сфере.

«Государство поставило перед собой цель по резкому ускорению внедрения технологий искусственного интеллекта. Позитивные эффекты от этого очевидны. но управлять можно только змеримыми объектами. Представленное сследование довольно точно описывает, насколько глубоко проникли технологии искусственного интеллекта в различные сферы na шего государства и, что еще важнее – позволяет дать прогноз на будущее», – прокомментировал Сергей Наквасин.

Одним из главных итогов исследования, считает дектор НЦРИИ, стал вывод o том, что при сохранении текущих внедр ения ИИ в отраслях к концу 2025 года около половины российских организаций уже будут использовать новые интеллектуальные решени я в своих бизнес-процессах.

Si esto se aplica a más personas, es posible que desee aplicar un estímulo dual para la recuperación de este tipo de personas. Residente de la innovadora Fundación «Сколково» Кирилл Каем.

«En 2023, el programa «Sколково» se puede utilizar en el proyecto federal «Inteligencia intelectual»: 17 proyectos en una esfera de 820 millones. лионов рублей. En 2024, este instrumento está diseñado para ser diseñado y puede realizar algún otro concurso en el primer lugar. Si ponemos en contacto una empresa corporativa que utiliza tecnologías de la información en la región de IIT, ofrecemos un 50% de descuento. Финансирования государства, то приходите к нам, мы сможем вас поддержать», – рассказал Кирилл Каем.

В число кейсов субъектов РФ по лучшим практикам and социальным эффектам с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в ошли проекты Калужской области. Este es el gobernador Dmitriy Razumovskiy. Además, se puede utilizar en zonas desfavorecidas y en otros lugares.

Por ejemplo, en la región de MMF y en 122 líneas de robots gigantes. El medicamento utilizado es el sistema «Цельс» para el análisis de cifrovogos. С помощью ИИ ведётся незаконной вырубки лесов. Asegúrese de realizar un proyecto de monitoreo para el control y la supervisión de forma segura.

В рамках Дня скусственного интеллекта Максим Колесников and дектор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономраз вития России Валерия Воробьева посетили региональные стенды на выставке «Россия» Y познакомились с представленными стартапами и те хнологиями искусственного интеллекта.

На стенде Челябинской области демонстрировался проект «Умное зеркало ArtikMe» от компании «Инновации детям», включенный в реестр МТК. Их инновационная продукция по устранению проблем нарушения речи у детей за последние два года получила признание как в России, так и за рубежом, заинтересовав не только образовательные и коррекционные организации, но и медицинские.

«Минэкономразвития России оказало серьезную поддержку нашему STARTAPу: благодаря субсидиям и грантам от чинстерства мы смогли вопл отить в жизнь ряд проектов. Si desea utilizar formularios de solicitud de productos disponibles para los auditores de Syrokoy, podrá utilizarlos de forma gratuita. сть качеству и безопасности в детском секторе. Впереди у нас не менее амбициозные цели. Совместными усилиями мы сможем и х достичь», – поделился заместитель director по GR Anton Нуркенов.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI