МВФ расследует инцидент в сфере кибербезопасности

Source: IMF – News in Russian

15 марта 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. В Международном валютном фонде (МВФ) недавно произошел киберинцидент, который был обнаружен 16 февраля 2024 года.

В ходе последующего расследования с привлечением независимых экспертов по кибербезопасности был определен характер нарушения и были приняты меры по его устранению.

В ходе расследования было установлено, что были взломаны одиннадцать (11) адресов электронной почты МВФ. Взломанные адреса электронной почты вновь защищены. На данный момент отсутствуют признаки взлома каких-либо других адресов электронной почты. Расследование этого инцидента продолжается.

МВФ очень серьезно относится к предотвращению киберинцидентов и защите от них и, как и все организации, исходит из предположения, что киберинциденты, к сожалению, будут происходить. В МВФ действует надежная программа кибербезопасности, позволяющая быстро и эффективно реагировать на подобные инциденты.

Департамент коммуникаций МВФ

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