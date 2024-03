Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Электроподстанция «Северная», Симферополь, Республика Крым Новая котельная, Александров, Владимирская область Предыдущая новость Следующая новость Электроподстанция «Северная», Симферополь, Республика Крым

17 марта 2024 года отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В регионах России ведётся активная работа по модернизации сферы ЖКХ в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», в котором задействованы такие механизмы поддержки субъектов, как инфраструктурные бюджетные и специальные казначейские кредиты, льготные займы из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также инфраструктурные облигации, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Реализацию программы курирует Минстрой.

«Федеральный проект “Инфраструктурное меню„ – это целый набор инструментов, направленных на создание комфортных условий жизни россиян. В том числе в муниципалитетах строятся поликлиники, школы, детские сады и другие социальные объекты, возводятся дороги, обновляется общественный транспорт. Масштабный блок в рамках инфраструктурного меню – модернизация ЖКХ. В регионах строят и обновляют объекты производственного назначения, например котельные, очистные сооружения, канализационные насосные станции, а также прокладывают инженерные сети. На повестке дня также восстановление и развитие коммунальной инфраструктуры в новых регионах. На сегодняшний день с использованием инструментов инфраструктурного меню в России в эксплуатацию ввели 930 объектов ЖКХ. Всего предусмотрено построить и модернизировать порядка 2,3 тыс. объектов», – отметил Марат Хуснуллин.

В том числе за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) в 2021–2025 годах предусмотрено ввести 546 объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры, это более половины от общего количества проектов по программе ИБК. С 2022 года с использованием данного механизма ввели 144 объекта ЖКХ, в текущем году планируется ввести ещё 92 объекта.

Продолжением этой программы стал запущенный в 2023 году по поручению Президента России инструмент специальных казначейских кредитов (СКК). Всего по нему планируется модернизировать порядка 400 объектов ЖКХ, в том числе котельные, канализационные насосные станции, очистные сооружения и более 2,4 тыс. км инженерных сетей. В прошлом году работы выполнили на двух объектах: в Архангельской области отремонтировали 318 м тепловых сетей, в Смоленской области построили локальные очистные сооружения. В этом году предусмотрено выполнить 233 мероприятия. В том числе впервые инструментом инфраструктурного меню воспользуются новые регионы, где за счёт СКК запланировано реализовать 65 мероприятий по модернизации систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Оператором программ ИБК и СКК выступает Фонд развития территорий. Также фондом реализуется стартовавшая в 2022 году программа с привлечением льготных займов за счёт средств ФНБ.

«Конечный результат всех этих преобразований – обеспечение надёжной работы систем и объектов ЖКХ, предоставление людям качественных коммунальных услуг. Например, благодаря механизму модернизации с участием льготных займов за счёт средств ФНБ качество услуг улучшится для миллионов человек. Всего по этой программе предусмотрено обновить более 1,3 тыс. объектов, включая свыше 1,7 тыс. км инженерных сетей. На сегодня строительно-монтажные работы завершили на 783 объектах, в том числе ввели более 850 км сетей», – сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Благодаря механизму инфраструктурных облигаций, оператором которого выступает «ДОМ.РФ», реализуется 19 инженерных проектов в 13 регионах страны. В общей сложности они включают в себя 53 объекта, в том числе более 1,5 тыс. км сетей водоотведения, водо-, тепло- и электроснабжения. На сегодняшний день по программе льготного финансирования через облигации ввели первый объект – инженерные сети и котельную в Тюменской области. Этот объект обеспечил теплом более 228 тыс. кв. м жилья. В текущем году запланирован ввод 4 инженерных объектов энергетики, водоснабжения и водоотведения, а также внутриквартальной дороги в рамках проекта в Воронежской области.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI