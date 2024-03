Заседание Правительства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Прежде чем перейдём к повестке заседания, скажу о принятом решении.

Мы по поручению Президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам. Они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года.

В небольших городах, сёлах, посёлках, где меньше полусотни тысяч человек, их максимальный размер для врачей вырастет до 50 тыс. рублей. А для среднего персонала – до 30 тыс. рублей.

В населённых пунктах с численностью жителей от 50 тысяч до 100 тысяч поддержка составит 29 тыс. и 13 тыс. рублей соответственно.

Назначаются средства уже с 1 марта. За текущий месяц медики получат их уже в апреле.

В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Также по инициативе главы государства с 1 апреля на выплаты по окладам медицинских работников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медицинских организаций. При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года. Прошу за этим внимательно следить во всех регионах страны.

Наши доктора, медицинские сёстры, другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье. Их труд заслуживает самого большого, искреннего уважения. Важно, чтобы они получили все положенные средства своевременно и в полном объёме.

Сегодня в повестке заседания Правительства вопрос, который касается поддержки старшего поколения, а также людей с инвалидностью.

В Послании Федеральному Собранию Президент отметил, что необходимо нарастить финансирование системы долговременного ухода, вывести её на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность тем…

Продолжение следует

