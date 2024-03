Дмитрий Чернышенко: Россия и Куба подписали взаимовыгодные соглашения в сфере здравоохранения, образования и геологоразведки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Заместитель Премьер-министра, Министр внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисас на заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко на заседании Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Предыдущая новость Следующая новость Заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко совместно с Заместителем Премьер-министра, Министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом провёл в Москве 21-е заседание Российско-Кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Куба – надёжный союзник России. Президент России Владимир Путин и Президент Кубы Мигель Диас-Канель неоднократно подчёркивали важность развития стратегического партнёрства между нашими странами. Сегодняшняя встреча подтверждает курс на укрепление российско-кубинских отношений», – заявил российский вице-премьер.

В рамках пленарного заседания комиссии стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития взаимодействия в области двусторонней торговли и инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта, туризма, строительства, здравоохранения, сельского хозяйства, связи, таможни, науки, образования, культуры и спорта.

«С кубинскими партнёрами у нас налажен ритмичный и откровенный диалог по всему спектру взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, – сказал Дмитрий Чернышенко. – За последний год мы проделали огромную работу в части активизации российско-кубинской проектной деятельности. Традиционную основу нашего взаимодействия составляют проекты в промышленной и энергетической отраслях».

В свою очередь Рикардо Кабрисас отметил, что прошлый год был поворотным для российско-кубинского сотрудничества. «Были заложены основы для обеспечения эффективного участия представителей российских деловых кругов в осуществлении на взаимовыгодной основе национального плана социально-экономического развития Кубы до 2030 года, – сказал он. – Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее отношений между нашими странами. Мы союзники и стратегические партнёры. За последние годы наши взаимоотношения значительно укрепились. Тем не менее мы не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо выйти на получение конкретных результатов, учитывая насущные потребности наших стран и перспективы развития, которые мы разделяем».

Стороны отметили, что в прошлом году было подписано соглашение о поощрении участия отечественных инвесторов в российско-кубинских проектах на территории Кубы. «Это позволило запустить новую модель взаимодействия между нашими странами в проектно-инвестиционной и торгово-экономической сферах. За последний год к работе на кубинском направлении подключились более 100 российских компаний из различных секторов экономики, таких как тяжёлая промышленность, энергетика, банковское дело, сельское хозяйство, информационные технологии и другие, – подчеркнул Дмитрий Чернышенко. – Мы предложили нашим кубинским партнёрам лучшие российские практики внедрения электронных систем начисления и сбора налогов. Мероприятия по этому направлению уже включены в совместный план развития ключевых направлений сотрудничества в торгово-экономической сфере до 2030 года».

«В результате совместной работы с кубинскими партнёрами была создана новая договорно-правовая база, которая заложила фундамент для расширения сотрудничества в различных сферах взаимодействия, – отметил заместитель Министра экономического развития России Владимир Ильичев. – С одной стороны, российскому бизнесу были предоставлены преференции для работы на Кубе, а с другой – заложен потенциал для модернизации кубинской экономики и её последующего всестороннего развития».

Замминистра также напомнил, что по инициативе Правительства России на базе «ВЭБ.РФ» был создан штаб по координации и обеспечению реализации российско-кубинских инвестиционных проектов.

«В ходе заседания рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству и приоритетным проектам мы достигли договорённости о создании аналогичной структуры на Кубе, – отметил Владимир Ильичев. – Для оптимизации процесса реализации инвестпроектов штаб подготовил “дорожную карту„ с перечнем технических вопросов для кубинских партнёров».

В рамках заседания межправкомиссии стороны также отметили успехи в туристической индустрии: в 2023 году количество российских туристов на Кубе составило 185 тысяч человек, что превысило допандемийный уровень. Одновременно с этим на территории Кубы состоялся полномасштабный запуск приёма карт «Мир».

Рикардо Кабрисас заявил, что Куба считает необходимым рассмотреть вместе с Россией возможность эмиссии карт «Мир» кубинскими банками. «Сейчас необходимо обеспечить эффективную работу карт “Мир„ на Кубе и совместно рассмотреть возможность эмиссии этих карт кубинскими банками», – сказал он.

По итогам встречи стороны подписали пять соглашений в различных областях, в том числе в сфере образования, геологоразведки и здравоохранения.

В заседании межправительственной комиссии приняли участие представители профильных российских и кубинских ведомств, а также компаний, реализующих совместные проекты в различных сферах взаимного интереса.

