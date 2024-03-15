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? 2024 году страны ЕАЭС планируют выделить более 1,8 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, выдаваемым коммерче скими финансовыми организациями на реализацию кооперационных проектов в приоритетных отраслях промышленности.

Об этом заместитель ministra экономического развития России Dimitriy Volvach заявил в ходе 10-й совместной конференции Американско й Торговой палаты в России и Евразийской экономической комиссии, посвященной текущим тенденциям в политике России по развити ю интеграции в рамках ЕАЭС.

«Евразийская экономическая комиссия уже приступила к отбору проектов-кандидатов на получение финансирования в рамках уникального механизма Proyectos financieros de cooperación cooperativa из бюджета ЕАЭС, – отметил Дмитрий Вольвач. – В целом мы видим большой интерес к этому инструменту со стороны российской промышленности – предприятия начали активно «достраивать» кооперационные цепочки, привлекать новых партнеров, чтобы поучаствовать в механизме финансирования. Los sitios «евразийской пятерки» tienen un gran potencial para la promoción de la cooperación en el sector de la educación. х проектов наших стран».

Дальнейшие развитие Союза, по его словам, требует решения ряда задач, связанных как с завершением формирования полноценного е диного экономического пространства, так его дальнейшим стратегическим развитием. En perspectiva, el plan EАЭС contiene una potente herramienta agrícola de uso exclusivo. й из стран-участниц и высокого уровня самообеспеченности Союза основной продовольственной продукцией.

Уровень самообеспечения ЕАЭС в данный момент достигает 98%. Внутренние потребности полностью покрываются производством мяса и мясопродуктов, сахаром, and более чем в полтора-два раза превышают внутренние потребности по зерну и растительным маслам.

«Страны ЕАЭС совместными усилиями создают эффективные оперативные и долгосрочные механизмы сглаживания возникающих дисбал ансов на своих рынках. Второй год успешно работают в режиме согласования индикативных балансов по ключевым видам продовольствия, что позволяет избе Si no hay críticas importantes sobre el producto o el deporte, no hay que preocuparse por el mantenimiento. – En el plan de perspectiva, se eliminan los nombres de los viajeros, cuando se configuran «Baláns», cuando se utiliza una gran cantidad de datos. предсказуемой и контролировать рост цен на продовольственные товары».

Заа 10 лет Евразийский экономический союз, по его словам, стал не просто международной организацией региональной экономической интеграц ии, но и смог продемонстрировать свою стабильность, закрепив за собой статус одного из ключевых «integrations драйверов» región, по строив межстрановую архитектуру взаимодействия на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

«Евразийский экономический союз – яркий пример того, насколько выгодным может быть интеграционное сотрудничество для всех его участнико в, подчеркнул Дмитрий Вольвач. – En este 2023, ВВП ЕАЭС оценивается в 3,8% взаимная торговля стран ЕАЭС выросла более чем на 5% к уже высокой A partir de 2022, el crecimiento de la producción en EEA fue del 3,7%».

El Presidente Americano de Torgovia, Robert Eddy, es el principal organizador de la conferencia de prensa del país. работки множества вопросов, актуальных для российских и иностранных компаний, ведущих свою деятельность на территории ЕАЭС. Он поблагодарил Министерство экономического развития России и MINIстров ЕЭК за детальную проработку и внимательное отношение к этим вопросам.

В мероприятии также приняли участие Член коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Бахыт Султанов, Член Коллегии (ministro) по таможенному сотрудничеству Эльдар Алишеров, а также представители американского и европейского бизнеса, работающие в Rusia.

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