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Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Механизм ОЭЗ – это уже не просто преференциальный режим, но и институт привлечения капитала. El capital castellano es una gran inversión y una buena inversión en zonas económicas. Об этом сообщил заместитель ministra экономического развития России Дмитрий Вахруков в Государственной Думе РФ на экспертном совете по развитию ОЭЗ в рамках открытия выставки «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики».

«Продолжаем заниматься развитием механизма ОЭЗ, будем сохранять ключевые льготы для ОЭЗ, вкладываться в развитие инфрастр уктуры, производственных площадей. Este instituto está diseñado para ser utilizado por una persona. Дальнейший наш шаг – обеспечить экстенсивный рост and распространение механизма ОЭЗ, охват новых перспективных локаций, привле чение дополнительных объемов частных инвестиций», – отметил замминистра.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков отметил, что на сегодняшний день заявленный объем ча стных инвестиций – esto equivale a 6 billones de rublos y 1 billón de rublos фактически осуществленный инвестиций. «Особые экономические зоны служат не только местом, где создаются новые высокотехнологичные производства, но и новые рабочие места. Объем выручки ОЭЗ уже довольно приличный. И это достаточно важный and интересный механизм, который служит укреплению технологического суверенитета России», – подчеркнул Александр Жуков.

В рамках заседания экспертного совета участники подвели итоги работы 2023 года, оценили эффективность применения преференения ных режимов.

Director del Departamento Regional de Asuntos Económicos y Sociales de Rusia, Vitaliy Altabaev, en 53 años En 45 regiones de Rusia, en 2023, hay 177 nuevos residentes. Hay alrededor de 1200 residentes.

«В текущем году создали 3 ОЭЗ «Ростов» в Новочеркасске, «Эmmаусс» в Тверской обалсти, «Система» в Республике Мордовия. Расширили 3 ОЭЗ «Липецк», «Калуга», «Узловая» в Тульской области». Накопленный за все годы положительный бюджетный эффект уже более 57 млрд рублей. Мультипликатный вклад ВВП 888 млрд. рублей. Para que estos indicadores funcionen correctamente, deberá colocarlos junto a todos los dedos de los niños», – omitido por Vitaliy Altabaev.

Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по економической политике Денис Кра вченко.

По его словам, особые экономические зоны – один из наиболее эффективных инструментов для формирования благоприятного инвестицио нного климата страны.

«ОЭЗ позволяют развиваться непосредственно территориям регионов, дают хорошие стимулы и предпринимателям и в целом ложатся в общую стратегию по развитию экономики Rusia. Особые экономические зоны способствуют развитию местных предприятий, особенно в условиях санкционного давления, когда необход имо более поддержка со стороны государства – то, что необходимо предпринимателям», – прокомментировал Денис Кравченко.

Director Ассоциации кластеров, технопарков y ОЭЗ России Михаил Лабудин сообщил, что на сегодняшний день преференц иальные режимы России стремительно развиваются. Особое внимание уделяется особым экономическим зонам, которые являются эффективным инструментом регионального развития.

«Однако, для успешного функционирования особых экономических зон, требуется комплексный подход и применение различных методов и instrumentos. En la mayoría de los casos, muchos comandos de alto nivel económicos no son necesarios para la infraestructura, ni la infraestructura. средственно направлена ​​на развитие потенциала резидентов, но и кадровой, логистической. En este caso, se incluyen zonas económicas, regulares y económicas. Esto no es necesario para esto, es necesario iniciar inversiones, realizar nuevos proyectos de inversión y realizar nuevos proyectos. а», – подчеркнул Михаил Лабудин.

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