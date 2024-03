Денис Мантуров провёл стратегическую сессию с предприятиями промышленности в ВИТ «Эра» Минобороны России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На площадке Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны России под руководством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли – председателя совета ВИТ «Эра» Дениса Мантурова и при участии первого заместителя Министра обороны Руслана Цаликова состоялась стратегическая сессия о дальнейших планах и задачах по развитию информационно-телекоммуникационных систем в интересах Вооружённых Сил России. В работе стратсессии также приняли участие заместитель Министра обороны генерал армии Павел Попов, члены коллегии ВПК, представители федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, предприятий промышленности и исследовательских центров.

Открывая стратегическую сессию, Денис Мантуров отметил, что крайне важно обеспечить поставки в подразделения, принимающие участие в СВО, необходимых решений в области информационного обеспечения, связи и средств автоматизации в нужных объёмах и в нужные сроки.

«Главная цель – это повышение уровня координации действия войск и эффективности применения существующих, а также разрабатываемых средств поражения. Добиваться этого предлагается через построение разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров. В этой связи крайне важно обеспечить ритмичные поставки отдельных компонентов, входящих в обозначенные контуры. Интеграция средств разведки и поражения, их увязка в реальном времени – критически важная задача», – подчеркнул Денис Мантуров.

В ходе обсуждения участники сессии рассмотрели все аспекты создания и внедрения новых технологий, а также ознакомились с выставочной экспозицией систем управления и связи и средствами обнаружения, произведёнными российскими предприятиями промышленности.

На выставке была представлена малогабаритная станция, созданная для автоматической работы в режиме реального времени в условиях оптических помех и предназначенная для точного определения координат целей; устройство перспективного пункта управления обнаружения объектов; модифицированные многофункциональные станции, предназначенные для обнаружения и локализации местоположения объектов, способные отслеживать движущиеся наземные цели и контролировать стрельбу орудий, и многое другое. Участники заседания обратили особое внимание на современную межвидовую систему обнаружения и управления, высокая эффективность которой достигается благодаря повышению достоверности, оперативности, точности и полноты данных об объектах противника за счёт получения информации от разнородных средств обнаружения и автоматизации комплексной обработки информации.

Отметим, что предприятия промышленности, представившие наиболее перспективные военно-технические образцы в рамках стратсессии, имеют возможность получить статус резидента ВИТ «Эра», а также в кооперации с учёными технополиса реализовывать совместные проекты в интересах Министерства обороны. Стать резидентом военного технополиса «Эра» может компания, проводящая научные исследования и разработки в области обороны и безопасности государства, а также создающая продукцию военного, специального или двойного назначения, имеющая или готовая вести разработки по направлениям научных исследований технополиса. Если эти критерии соблюдены, то представителю компании необходимо подать заявление на получение статуса резидента, и Минобороны России проведёт научно-техническую экспертизу разработки и внесёт её на рассмотрение совета технополиса. После утверждения советом заключается договор о совместной деятельности, и компания становится резидентом. Кроме того, фондом «Эра» (входит в группу ПСБ) уже запущен акселератор для поиска и отбора инновационных проектов в сфере обороны и безопасности государства. Его участники могут получить до 200 млн рублей инвестиций на реализацию перспективных бизнес-инициатив, а также доступ к инфраструктуре военного технополиса «Эра». Также Правительством были подготовлены поправки в налоговое законодательство, которые расширят государственную поддержку новых резидентов за счёт обнуления НДС сроком на 10 лет.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI