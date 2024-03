Делегация СПбГАСУ приняла участие в международной конференции по инженерному образованию

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Минске на базе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 14 марта состоялась Международная научно-методическая конференция «Инженерное образование в цифровом обществе», приуроченная к 60-летию университета.

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет представляли начальник учебно-методического управления Анна Михайлова, начальник управления цифровых компетенций в области строительства Инна Суханова, директор Института дополнительного образования Виктория Виноградова, директор Лаборатории цифровых информационных моделей в строительстве Денис Нижегородцев и ассистент кафедры информатики Никита Горовой.

Участников конференции приветствовал ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Вадим Богуш, который подчеркнул, что современное общество не может существовать и развиваться отдельно от цифровизации, особенно в контексте подготовки инженерных кадров.

В конференции приняли участие представители образовательных организаций России, Республики Беларусь, Китая, Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Таджикистана и других государств.

Денис Нижегородцев выступил на секции «Подготовка инженерных кадров в условиях цифровизации экономики» с докладом на тему «Современные тренды инженерного образования: опыт СПбГАСУ». Большой интерес среди участников конференции вызвал проект «ТИМ-классы», реализуемый СПбГАСУ совместно с компанией «Ренга Софтвэа». Представители белорусских общеобразовательных школ отметили, что реализация концепции инженерных классов в тесном взаимодействии с индустриальными партнёрами играет большую роль в популяризации инженерного образования.

Программа «ТИМ-классы» – часть образовательного проекта «Инновационная методика формирования цифровых профессиональных компетенций у обучающихся и специалистов строительной отрасли».

