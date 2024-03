Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня без долгих прелюдий приступаем к традиционному дайджесту, ведь там что-то важное про рекордный курс криптовалюты.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова рассказала о монополистах на рынке кормов для домашних животных. «Покупая продукцию монополиста, потребитель фактически оплачивает не более высокое качество продукции, а более высокое качество ее рекламы на телевидении, в социальных сетях и т.п.», – говорит эксперт.

— Также Светлана Сазанова назвала слабое звено российского АПК. «Необходима комплексная политика развития АПК, включающая производство семян внутри страны, субсидирование затрат на топливо и удобрения, а возможно, и повышение закупочных цен зерна», – предлагает решение экономист.

— Кроме того, Светлана Сазанова объяснила вред от компаний-посредников, предлагающих избавиться от долгов за ежемесячное вознаграждение: «Парадокс ситуации заключается в том, что потенциальные банкроты попадают в финансовую зависимость к компаниям-посредникам, в то время как банки, а значит и их вкладчики (первичные кредиторы) теряют свои деньги».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков прокомментировал результаты опроса курильщиков. Оказалось, что 23% из них приобретали контрафактные сигареты. «Безусловно, эта цифра очень большая, и, конечно, она влияет на самом деле на достижение целей государства», — отметил экономист.

— Кроме того, Максим Чирков указал на последствия для Запада запрета импорта алюминия из РФ. «На Западе, в первую очередь в Европе, энергоемкие отрасли сейчас находятся в упадке, и мы видим падение производства и цветной, и черной металлургии. И западные страны становятся всё более и более зависимы от внешних поставок», — сказал эксперт.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал рост товарооборота с Бразилией. «Поскольку эта страна производит достаточно большое количество сельскохозяйственной и пищевой продукции, ее надо сбывать. Растущий российский рынок, увеличивающиеся реальная заработная плата в России, создают рост платёжеспособного спроса наших граждан», — заключает эксперт.

— Также Максим Чирков прогнозирует укрепление курса рубля в 2024 году. Он считает, что экономический кризис на Западе неминуем. «Придётся либо объявлять дефолт по облигациям, либо обваливать доллар и евро, чтобы обесценить те долги, которые западные страны выполнить не в состоянии», — заявил эксперт.

— Помимо этого Максим Чирков обсудил изменения в политике Олафа Шольца. «Получится ли у канцлера Германии поднять свой рейтинг до выборов — это большой вопрос. С моей точки зрения, Шольцу вряд ли удастся хоть сколько-нибудь серьезно повысить свою популярность даже изменившейся риторикой».

— Помимо этого Максим Чирков прокомментировал рекордный курс биткойна. Эксперт рассказал, что кроме высокой волатильности и непредсказуемости у биткоина есть еще одна проблема — непрозрачность. Это значит, что на курс криптовалюты могут повлиять нерыночные механизмы.

— Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ИИС ГУУ Андрей Стариковский назвал основные причины утечки персональных данных. Это недостаточное осознание угрозы, рост технологических возможностей и недостаточная защита данных. «Для защиты от утечки персональных данных следует ввести обязательную, то есть принудительную двухфакторную аутентификацию, для защиты личных кабинетов и сервисов пользователей», – считает эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о том, что Россия «увела» прибыль у европейских нефтетрейдеров. «Продавая нефть ключевым импортёрам (Китаю и Индии), Россия устанавливала для них цену ниже «потолка», однако завышала цену на другие услуги через специальные посреднические компании (таким образом, выручка нашей страны оставалась прежней)», – говорит экономист.

— Также Евгений Смирнов рассказал о диверсификации на топливном рынке. Он утверждает, что зелёная энергетика пока еще играет второстепенную роль и требует значительных инвестиций. «А бюджеты развитых стран и так не успели восстановиться после пандемии и отягощены новыми конфликтами и внутренними экономическими проблемами».

— Помимо этого Евгений Смирнов предупредил о том, что импортные товары из недружественных стран продолжат дорожать: «Чем сложнее становятся схемы импорта, тем дороже становятся импортные товары. Государство, вводя дополнительные пошлины, также хочет заработать на этом».

— Кроме того, Евгений Смирнов заявил, что госдолг развитых стран тормозит мировую экономику. «Тот факт, что мировая экономика восстанавливается неустойчиво, а также рост масштабов и частоты долговых кризисов, свидетельствует, что проблема управления долгом имеет более сложный характер, чем в предыдущие десятилетия, и требует выбора неординарных инструментов макроэкономической политики по урегулированию данной проблемы», – говорит специалист.

— Ещё Евгений Смирнов объяснил почему часть иностранных компаний остаётся на российском рынке: «Многие иностранные компании продолжают работать на российском рынке, поскольку их уход будет сопряжен с гораздо большими издержками, чем если они останутся на российском рынке».

— Также Евгений Смирнов объяснил, почему растёт бюджетный дефицит в США. «Основными факторами того, что процентные ставки не будут снижаться высокими темпами, является уменьшение частных сбережений и рост капитальных доходов», – сказал экономист.

— Евгений Смирнов опубликовал колонку о том, почему Евросоюз пострадал от своих же санкций. «Динамика других крупных экономик ЕС — Италии и Франции — в 2024 году также окажется слабой, рост не превысит 0,5%, поскольку денежно-кредитная политика ЕС остается жесткой, ограничивая экономическую активность и восстановление наиболее пострадавших предприятий», – пишет эксперт.

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала, что нужно знать о договоре ренты и как его заключить. «Если имущество, переданное в счёт уплаты ренты, по непредвиденным обстоятельствам повредится или ликвидируется — например, сгорит квартира, — то, фактически плательщик ренты останется ни с чем, а уплаченная им сумма ренты ему не возвратится», — предупредила Светлана Титор.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова объяснила рекордные продажи автомобилей в феврале. «Бурный рост продаж в 2023 году объясняется низкой базой 2022 года с его тотальным дефицитом автомобилей и резким повышением цен на них, влиянием санкций и уходом западных автомобильных корпораций», – поясняет эксперт.

— Также Валерия Иванова сообщает о возможностях российских инвестиций в туризм Кубы. «Одним из важных шагов для комфортного пребывания россиян на Кубе стал приём карт «Мир». По банковским картам национальной платёжной системы РФ можно расплачиваться на Кубе с конца 2024 года», – добавляет экономист.

— Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессором ГУУ Владимир Волох обсудил законопроект о возможном введении въездного сбора в России. Он считает, что законопроект имеет ряд недостатков. Он не способствует налаживанию связей, а финансовые поступления, пусть и небольшие, ещё нужно правильно использовать.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов назвал актуальные способы оплаты услуг за границей в эпоху ограничений. «Если же поездка планируется на долгий срок или в европейскую страну, то хорошим решением будет открытие счета и карты в банках дружественных странах. В ряде случаев это можно сделать удаленно, не покидая пределов РФ. Только не забывайте потом вовремя уведомить ФНС о наличии иностранного счета», – предостерегает эксперт.

— На близкую тему способов обойти санкции при расчётах за границей также рассказал Николай Кузнецов: «В качестве одной из возможных мер для осуществления перевода денег за границу можно назвать криптовалюты. Они сегодня вполне доступны для российских граждан и компаний. Только выбирать для расчётов лучше, конечно, не волатильные (типа Биткоина), а более-менее стабильные (типа USDT)».

— Также Николай Кузнецов объяснил нюансы стартующего в марте выкупа замороженных активов россиян. Технически это будет осуществляться через выкуп. «Нерезиденты смогут на заблокированные Россией деньги выкупить у россиян заблокированные иностранные бумаги. Цена выкупа будет определяться по котировкам западных бирж. Никакого дисконта для россиян или для иностранцев не будет», — уверяет Кузнецов.

— Кроме того, Николай Кузнецов рассказал, к чему приведёт изменение НДФЛ. «Рост НДФЛ в купе с повышением налога на прибыль организаций будет означать прежде всего повышение цен на товары и услуги. То есть за новые налоги заплатят простые граждане России», – полагает эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов спрогнозировал курс рубля. «В ближайшей обозримой перспективе, а именно в 2024 году, курс доллара до отметки 200 рублей явно не дойдет, не дойдет он и до 150 рублей. Потому что для этого нет никаких мало-мальски существенных предпосылок», – считает экономист.

— Заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий прокомментировал заявление Владимира Путина о возможном появлении прогрессивной системы налогообложения. «Считается, что такая шкала соответствует принципу общественной справедливости и позволяет снизить уровень расслоения населения по доходам», — поясняет эксперт.

— Доцент кафедры Управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков указал на необходимость перехода от импортозамещения к локализации. «Если человек хочет что-то особенное, то у него есть два варианта — пусть везёт, но при этом за это особенное платит. Или пусть покупает своё — отечественное, в том числе и автомобили», – заявляет эксперт.

— Также Артём Меренков обозначил две основные задачи «Москвича». По его словам, первая задача – это увеличение объема производства, вторая – реализация продукции, которая упирается в конечную цену.

— Помимо этого Артём Меренков считает, что строительство высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург даст невероятный эффект. «По сути Москва и Санкт-Петербург будут находится на отдалении двух часов. Это время дороги на работу для жителей Московской области сегодня».

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова сообщила о возвращении сотрудников с удалёнки обратно в офисы. Это связано не только с тем, что на удалёнке зарплаты ниже. «Офис же предоставляет ясное разделение между работой и личным временем, что способствует более здоровому балансу между ними», — поясняет эксперт.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина прокомментировала рост числа самозанятых в России. «Эксперимент показывает положительные результаты, позволив многим людям, которые занимаются собственным малым бизнесом, официально получать доход, не опасаясь обвинений в неуплате налогов», – отметила эксперт.

— Кроме того, Галина Сорокина прокомментировала решение Еврокомиссии по ограничению импорта российского зерна. Евросоюз и до СВО не являлся главным потребителем российского зерна, так что решение Еврокомиссии сильно не усложнит жизнь российским аграрием, а в случае роста мировых цен на зерно, даже окажется на руку», – говорит экономист.

— Также Галина Сорокина предупредила об исчезновении части западных брендов бытовой техники. По её мнению, китайская техника может заменить европейскую. И поскольку промышленность Китая на основе европейских технологий смогла не только стать крупнейшей мировой производственной площадкой, но и развить собственное высокотехнологичное производство, то по качеству и ассортименту китайская техника не будет уступать европейской.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга Пётр Тазов прокомментировал возможную отмену ЕГЭ: «Отмена ЕГЭ с точки зрения сохранения условий для равенства всех абитуриентов будет обоснована только в том случае, если будет решен вопрос со стандартизацией внутренних экзаменов, проводимых вузом самостоятельно и созданием цифровой платформы, позволяющей сделать процесс сдачи автоматизированным и прозрачным», — считает эксперт.

— Также Пётр Тазов рассказал о новом образовательном модуле «Системы искусственного интеллекта». «Изучение модуля предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: „Основы программирования на Python“, „Математический анализ“, „Линейная алгебра“, „Теория вероятностей и математическая статистика“».

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов считает, что россиян поставили перед выбором — квартира или машина. «На авторынке надо приводить в порядок цены и отрывать их от валюты. В России и цены должны строиться на основе рублёвого эквивалента любого товар и никак иначе», – заявил эксперт.

На сегодня комментариев больше нет. Желаем приятных выходных. А всем сознательным и совершеннолетним гражданам Российской Федерации напоминаем об идущих в данный момент выборах Президента – воспользуйтесь своим правом голоса с умом.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

о монополистах на рынке кормов для домашних животных….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/photo_2023-03-04_01-46-02.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b4%d0%b0%d0%b9%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82-%d0%b3%d1%83%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%82-%d1%81-%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%bb%d1%91%d0%bd%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d1%84/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI