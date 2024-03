В соревнованиях по жиму гирь приняли участие более 300 студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Прошли соревнования среди юношей по жиму гирь стоя, в которых участвовали более 300 человек со всех факультетов, институтов и СУНЦ НГУ. Ребятам необходимо было как можно больше раз поднять от груди в верх две гири по 12 кг, время не ограничивалось.

Среди первокурсников призерами стали:

1 место — Владимир Кожевников, СУНЦ НГУ (250 подьемов)

2 место — Дмитрий Демидов, ФИТ (230 подъемов)

3 место — Марк Фельдман, ИФП (210 подьемов)

Среди студентов 2 курса и старше лучшие результаты показали:

1 место — Михаил Бирюля, ФИТ (232 подьема)

2 место — Алексей Царев, ИИР (160 подъемов)

3 место — Константин Щербинин, ЭФ (150 подъемов)

Поздравляем победителей и призеров с прекрасными результатами! Благодарим за организацию турнира главного судью соревнований Александра Созинова и его помощников — преподавателей кафедры физвоспитания, а также всех участников, которые не побоялись попробовать свои силы в этом нелегком виде спорта.

Все результаты на странице: https://vk.com/sport_nsu

