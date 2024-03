В Государственном университете управления прошла конференция по национальной безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

14 марта 2024 года в ГУУ прошла Всероссийская межведомственная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы безопасности Российской Федерации».

Главной целью Конференции являлось обсуждение широкого круга вопросов в рамках заявленной темы, и прежде всего, поиск путей и механизмов противодействия новым вызовам и угрозам в условиях проведения специальной военной операции и санкций на фоне нарастающих глобализационных процессов.

Организаторами проведения Конференции выступил Институт заочного образования ГУУ совместно с некоммерческой организацией «Фонд инноваций». В повестке дня – самые актуальные вопросы национальной стабильности и независимости, которые волнуют всех россиян, часть из которых посвящена безопасности в сфере образования и воспитания молодого поколения.

Открыл конференцию директор Института заочного образования ГУУ, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Леншин. Он особо отметил, почему именно сейчас, в нынешних условиях такие открытые и непредвзятые дискуссии так важны.

Тональность конференции задал советник при ректорате университета Николай Михайлов, который передал приветствие участникам и гостям конференции от имени ректора ГУУ Владимира Строева. Он обратил внимание на то, что все очаги напряженности во многих регионах мира «порождены геополитическими авантюрами, эгоистическими действиями западных лидеров и что сегодня России при отстаивании своих интересов противостоит весь коллективный Запад».

Ученые, эксперты, представители силовых ведомств, руководители организаций, преподаватели – обсудили общие угрозы мировой и национальной стабильности и безопасности.

Особо актуальными прозвучали доклады доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации Михаила Киреева о тенденциях современного терроризма, доктора юридических наук, профессора Леонида Грищенко о борьбе идеологий, доктора философских наук, профессора, главного редактора журнала «Исламоведение» Мухтара Яхьяева об экстремистских превращениях исламских феноменов в современном мире и целого ряда других ученых и практиков.

Модератор Елена Тормозова обеспечила проведение мероприятия на высоком уровне, а также предоставила возможность участникам обменяться опытом и знаниями в рамках тематических обсуждений.

В мероприятии приняли участие более 100 делегатов, включая участников в формате видеоконференции из Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана и Симферополя.

Конференция показала высокую актуальность научных исследований в области управления рисками и обеспечения национальной безопасности в условиях глобальных вызовов. Отмечен широкий диапазон научного статуса участников Конференции: от видных ученых до студентов университета. Поставленные перед Конференцией задачи достигнуты: научная проблематика Конференции рассмотрена и отражена во всех докладах и тезисах докладов.

Сборник материалов Конференции будет размещен в базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и Научной электронной библиотеке.

